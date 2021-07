"Meta grande pero necesaria": alcalde Vodanovic buscará vacunar al 80% de Maipú en 30 días

Además, señaló que junto con la reorganización del municipio, "vamos a iniciar procesos de diálogo con las comunidades educativas para revisar el proceso de retorno o no a clases".

05.07.2021

A partir de este lunes, Maipú avanzó a Fase 2 de Transición. El alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, explicó cómo se están preparando para retomar la actividad y qué medidas adopatarán las autoridades para evitar que aumenten los contagios.

En conversación con 24 AM, el edil expresó que "hoy día se amplían las libertades en nuestra comuna después de un mes de confinamiento absoluto, pero el llamado que estamos haciendo a nuestras vecinas y vecinos es a no relajarse, no creer que esto significa un libertinaje absoluto. A seguir manteniendo las medidas de autocuidado".

Sobre la vacunación en la comuna, Vodanovic explicó que "tuvimos un proceso muy complejo el día posterior a la elección, porque la municipalidad decidió cerrar tres centros de vacunación, lo cual nos llamó la atención. Apenas asumimos la alcaldía la semana pasada nos pusimos de cabeza a trabajar junto a la Dirección de Salud Municipal como con el Servicio Central de Salud para acelerar y trabajar de mejor forma este proceso, habilitando nuevos centros de vacunación, mejorando los flujos de información con el servicio y llevando operativos de vacunación a los barrios".

"Nos pusimos una meta bien ambiciosa, a 30 días, de poder llegar a un 80% de vacunación en Maipú. Una meta grande pero necesaria", añadió el alcalde.

En cuanto a su instalación en el municipio, Vodanovic relató que "llevamos cinco días y pareciera que lleváramos un año. Ya con el equipo sentimos que hemos vivido una vida acá adentro. Nos topamos con cosas que quizá no fueron tan gratas, pero lo que tenemos que (hacer) es poner el foco en el futuro y en los problemas que tenemos que resolver".

"Estamos en una reorganización interna importante, levantando información, convocando a los equipos a trabajar por otras prioridades, con otros sellos. Estamos muy esperanzados de ese proceso. Sabemos que recibimos un municipio y una comuna en una situación muy adversa, pero si no tuviéramos la convicción de que podemos sacarlo adelante, de que pudiéramos darlo vuelta, no estaríamos asumiendo este desafío", manifestó.

Junto con la reorganización del municipio, el edil adelantó que "vamos a iniciar procesos de diálogo con las comunidades educativas para revisar el proceso de retorno o no a clases".