Alcaldes de 40 municipios proponen postergar, evaluar y corregir el proceso de desmunicipalización

24Horas.cl Tvn

15.04.2022

La Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, realizó un encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas, Daem y otras asociaciones, con el objetivo de conocer las realidades que, actualmente, 41 municipios viven con el proceso de desmunicipalización en sus comunas.

“Esta reunión surge de la incertidumbre de los alcaldes y desde el profundo convencimiento que este sistema no fortalecerá la educación pública sino que la debilita fuertemente. Nosotros lo venimos diciendo hace mucho rato, es cada vez más urgente paralizar, estudiar y mejorar una política pública, porque los resultados están a la vista”, aseguró Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile.

En la cita los ediles manifestaron su preocupación por las consecuencias que podría generar el proceso de traspaso en la comunidad educativa, planteando varias falencias, tales cómo: dejar de percibir los beneficios que actualmente entregan las municipalidades de forma complementaria a los alumnos; problemas con la distancia geográfica entre colegios y los Servicios Locales de Educación Pública (Sleps), llegando en algunos casos a los 100 kilómetros de distancia; desempleo masivo de personal de la educación, y perder el trabajo que ha realizado cada establecimiento para fortalecer la relación entre los miembros de su comunidad educativa que ahora quedaría en el camino.

Los ediles, aseguraron, que hoy no existe una evaluación real sobre el proceso de traspaso, sólo la experiencias que los municipios han estado alertando hace un tiempo, por lo tanto, “nosotros evaluamos negativamente, hoy día, la experiencia y solicitamos que se haga primero una suspensión del proceso pero no de carácter indefinido, sino que se haga una debida evaluación de cómo, hoy, ese proceso se ha puesto en marcha. Los servicios locales de educación no van a tener esa mirada cercana, sino que será una mirada centralista y distante, por lo tanto, claramente las soluciones van a ser distintas a la que nuestras comunidades esperan”, dijo el alcalde de Limache, Daniel Morales.

“Creemos que este es el camino, debemos visibilizar las problemáticas que tenemos los municipios y que estamos, ad-portas, de enfrentar con este traspaso de la educación municipal a la educación pública. Es un momento perfecto para poder evaluar como se va hacer este proceso y poder enfrentar todas las brechas que nos han dado a conocer los distintos alcaldes que, hoy, ya están en este traspaso y lamentablemente con una mala experiencia”, agregó la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme.

El balance de esta reunión será entregado formalmente al Ministerio de Educación para poder colaborar en el diagnóstico y mejorar el proceso que viven 41 comunas en la segunda etapa de traspasos.

SONDEO DE OPINIÓN A ALCALDES Y ALCALDESAS SOBRE DESMUNICIPALIZACIÓN

Durante la reunión el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri, entregó cómo insumo adicional un Sondeo de Opinión realizado por AMUCH a Alcaldes y Alcaldesas que ya han implementado la ley de desmunicipalización.

Según los datos arrojados por el sondeo, un 74,1% de los alcaldes y alcaldesas respondió no estar de acuerdo en continuar con el proceso de desmunicipalización; mientras que un 63%, evaluó el traspaso y gestión hacia los nuevos Servicios Locales de Educación a nivel nacional, como malo o muy malo.

“Cómo asociación, hemos levantado la necesidad de reevaluar este proceso para mejorar las debilidades. Tenemos información suficientes para solicitarlo, a través de las experiencias que hemos recogido de Arica a Punta Arenas, junto a profesores, directivos y alumnos que son los protagonistas en este tema”, aseguro el presidente de la AMUCH, Gustavo Alessandri.

La Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, entre octubre del 2021 y abril 2022, realizó un trabajo de diagnóstico con las Direcciones Municipales de Educación, en donde se pudo constatar que existe un alto nivel de incertidumbre y preocupación por parte de las autoridades, debido a la escasa o nula orientación sobre cómo se debería llevar a cabo tanto la planificación, como el proceso mismo de traspaso.

Fuente: 24horas.cl con información de AMUCH