Alcaldes de 72 comunas exigen terminar concesión de CGE tras extensos cortes de luz

"Es una empresa que no responde, que no entrega información y que no tiene la capacidad de poder reaccionar con equipos de emergencia", dicen los jefes comunales.

24Horas.cl Tvn

02.02.2021

Durante la jornada de este martes, el superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila, se reunió con diferentes autoridades municipales que manifestaron su molestia a raíz de los prolongados cortes de luz registrados durante este fin de semana producto del paso del sistema frontal.

En vista de lo anterior, alcaldes de 72 comunas rurales presentarán una demanda colectiva debido al reiterado corte del suministro.

Aguas Andinas descarta corte de suministro en la RM pero mantiene alerta amarilla Leer más

En esta línea, el próximo lunes 8 de febrero, solicitarán al Presidente de la República, Sebastián Piñera, una medida que termine con la concesión de la empresa GCE por problemas reiterados en las zonas del país.

"Hablamos el día lunes con el director del Sernac y comprometimos la total coordinación entre la SEC y el Sernac para llevar estos reclamos, porque pueden dar origen en el marco de la Ley de Protección de derechos del consumidor a procesos que busquen entregar compensaciones a los clientes", indicó el Ávila.

Asimismo, la autoridad agregó que "en este evento climático y en el peor momento de los cortes de suministro, hubo un 2,5% de los clientes del país que se quedaron sin energía".

En tanto, el alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez, manifestó que si no hubiera ocurrido este evento en la región Metropolitana, la situación de los sectores rurales no sería visibilizada.

"Nosotros siempre tenemos la luz cortada, sea invierno o verano. La semana pasada me tocó realizar una protesta afuera de la compañía eléctrica para sensibilizar el problema que vivimos las comunas rurales", dijo a 24 Horas.

Por otra parte, el edil de Isla de Maipo, Carlos Adasme, se refirió a la compleja situación que está viviendo el sector producto del sistema frontal, asegurando que los residentes llevan entre 38 y 40 horas sin conexión eléctrica.

"Es una empresa que no responde, que no entrega información y que no tiene la capacidad de poder reaccionar con equipos de emergencia. No nos quedó otra alternativa más que exigir al presidente que cese esta concesión", sentenció.