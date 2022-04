La edil acusó que desde la institución policial dicen que "no pueden exponer las vidas de carabineros, pero acá se está exponiendo la vida de vecinas y vecinos".

Alcaldesa de Quilicura tras balacera cerca de jardín infantil: "Carabineros no llega cuando hay asaltos"

24Horas.cl Tvn

20.04.2022

Una balacera se registró este martes en la comuna de Quilicura, en las cercanías de un jardín infantil, por la que tres sujetos fueron detenidos por Carabineros. Los vecinos están desesperados y piden más vigilancia.

La alcaldesa de la comuna, Paulina Bobadilla, sostuvo en 24 AM que la comuna "estuvo abandonada durante años y, lo he dicho desde el primer día de mi gestión, lamentablemente nosotros no tenemos policías de acuerdo a la cantidad de habitantes que viven acá".

"No se ven carabineros en las calles. Hemos pedido mayor dotación, que intervenga la Policía de Investigaciones, que halla indagatorias hacia estas bandas narcotraficantes", añadió la edil.

Según denunció Bobadilla, Carabineros "no llega a las llamadas cuando hay asaltos" y sostuvo que "no entiendo mucho la explicación, porque si esto pasa tienen que traer a Fuerzas Especiales. Nos han dicho que no pueden exponer las vidas de carabineros, pero acá se está exponiendo la vida de vecinas y vecinos. Esto ha sido recurrente".

"Se tomaron detenidos a tres de estos personajes y no sabían si hoy salían en libertad. Esa es la realidad. Nosotros queremos que estén tras las rejas. Es una preocupación constante de nuestras vecinas y vecinos", añadió la autoridad comuna.

Finalmente, la alcaldesa detalló que en la comuna existe una comisaría para más de 260 mil habitantes.