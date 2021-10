Alcaldesa de Santiago pide anular permiso de Línea 7 del Metro para conservar barrios patrimoniales e históricos

24Horas.cl Tvn

25.10.2021

Distintas agrupaciones sociales, el dueño de un hotel y la propia alcaldesa de Santiago, Irací Hassler pidieron anular el permiso para la construcción de la Línea 7 del Metro -que unirá Renca con Vitacura y Las Condes- para que se realicen ajustes en su trazado.

Esto debido a que según los denunciantes, no estarían realizados todos los análisis en cuanto al impacto que tendría en barrios tradicionales y patrimoniales de Santiago Centro.

De acuerdo con La Segunda, los reclamantes piden que el proyecto sea revisado por el Comité de Ministros, presidido por la titular de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

En tanto, la jefa comunal presentó un escrito de 807 páginas en donde explica que el proyecto afectará zonas, inmuebles, parque, flora y fauna protegida en la comuna. Un ejemplo de esto es el decreto del Ministerio de Educación (1997) en la zona del Parque Forestal, donde se levantará una estación de combinación con Baquedano.

"Su entorno corresponde a un área verde de importancia histórica y paisajística" indica el documento según el citado medio. Hassler también busca proteger el Barrio Santa Lucía - Mulato Gil de Castro y Barrio Lastarria, lugar donde existirían al menos 37 construcciones patrimoniales que estarían en riesgo,

"Los inmuebles de conservación histórica deben ser considerados en su totalidad al momento de evaluar su afectación y no parcialmente como lo hace RCA", indica el documento de la jefa comunal, agregando que "nos encontramos ante una RCA que permite ejecutar un proyecto que aún siendo insuficiente, incompleta e ilegal, reconoce impactos ambientales significativos e irreparables, que en nuestra opinión, son de mayor significación y que resultará en un daño ambiental irreparable".

Es por ello, que la alcaldesa comunista solicita la evaluación de estas consideraciones al Comité de Ministros, misma reclamación que realiza Alejandro Ergas, dueño del Hotel Le Reve ubicado en Providencia debido a las posibles vibraciones que podría producir la instalación del Metro por ese trayecto.

"A estas alturas no pido que se cambie el trazado, eso sé que es complejo. Lo que pido es que el Comité de Ministros obligue a Mero a tomar todas las medidas para que no se generen impactos en la zona. Nosotros mandamos a hacer estudios que sostienen que no están las medidas adoptadas y que Metro hizo un "copy-paste" de sus proyectos anteriores, donde ya ha sido cuestionado y sancionado por la Superintendencia de Medioambiente (SMA) por vibraciones", expresó el empresario a La Segunda.

Cabe consignar que esta reclamación podría atrasar en cerca de seis años la programación estipulada en la obra, según consiga el citado medio.

Al respecto la alcaldesa emitió un mensaje a tavés de Twitter en el que precisa: "Hemos solicitado (de manera unánime en este Concejo Municipal y en el de la anterior administración) junto a las organizaciones barriales y [email protected], redefinir el trazado proyectado en su afectación al Parque Forestal, pulmón verde de la RM. Sí al Metro y sí al Parque. Es posible."

Respuesta de metro

Por su parte, Metro indicó al citado medio a través de un comunicado que la empresa "debe responder por los canales y plazos establecidos en dicho proceso".

Asimismo agregan que "todas estas etapas son propias de la construcción de una nueva línea y por lo tanto, están consideradas en el cronograma del proyecto".