Alcaldesas y alcaldes elegidos asumen este lunes en sus cargos

Agencia Aton

28.06.2021

Tras varias sorpresas en las urnas y con un dañado Chile Vamos, este 28 de junio toman el mando los nuevos alcaldes y concejales de nuestro país, además de quienes salieron reelectos para este periodo 2021-2024. El proceso inicia con una ex-concertación que lidera las alcaldías con 129 electos, y un oficialismo que, además de perder la mayoría de las Gobernaciones Regionales, también fue golpeado en estas elecciones, dejando atrás municipios históricos como el de Santiago y Viña del Mar.



Además de la Unidad Constituyente, quienes también sacaron cuentas positivas de las municipales fue el bloque de Apruebo Dignidad. En la región Metropolitana, por ejemplo, son varios los cambios que se verán en comunas importantes, donde además de Irací Hassler (PC), quien le quitó el municipio de Santiago a Felipe Alessandri (RN), se suma Tomás Vodanovic (RD) en Maipú, destronando a Cathy Barriga (Ind-UDI), y Emilia Ríos (RD) en Ñuñoa, que venció a Guido Benavides (RN).



Una de las comunas que enfrentará un cambio drástico será la de Viña del Mar. El municipio fue dirigido por Virginia Reginato (UDI) por 16 años, pero desde mañana será Macarena Ripamonti (RD) quien tomará su lugar. La ex-alcaldesa eso sí, presidirá el Concejo Municipal tras obtener la primera mayoría en las urnas, aunque la administración promete ser totalmente diferente.



La alcaldesa electa, declaró que "para nosotros es muy importante aumentar los estándares de la transparencia y la probidad, por eso es tan importante que desde el día uno, una vez que terminamos, nos vamos inmediatamente aunque sea feriado a trabajar desde el primer día".

Comunas sin alcalde

A un día de asumir sus cargos, aún existen comunas que no tienen alcalde confirmado. El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), a la fecha, se encuentra trabajando en varios casos.



La comuna de Arauco, en la votación entre la independiente Elizabeth Maricán y Gonzalo Gayoso (PS), es una de las que se realizará un recuento de sufragios por lo ajustado de los resultados obtenidos. Se añade la de Papudo, donde la elección de alcaldes se definió con un estrecho margen de 4 votos de diferencia, donde hasta el día de hoy se sigue investigando porque 5 mesas de la circunscripción no contenían las papeletas para el proceso eleccionario.



El Tricel también ordenó repetir en forma parcial la elección de alcalde y de concejales en la comuna de San Ramón, en la que resultó reelecto como jefe comunal, por estrecho margen, el cuestionado Miguel Ángel Aguilera (independiente, ex socialista).