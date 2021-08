Alerta por peligroso desafío difundido en redes sociales: Niña quedó en riesgo vital en Concepción

24Horas.cl Tvn

09.08.2021

Un lamentable hecho ocurrió en Concepción tras la peligrosa prueba difundida en redes sociales y que hoy tiene a una niña de 11 años en riesgo vital tras sufrir quemaduras en varias partes de su cuerpo.

Se trata del "Fire Challenge", accidente que produjo que la niña recibiera un impacto de la explosión en su cara, principalmente el lado izquierdo el cual tiene comprometido.

Su padre, Emilio Valdebenito, comentó que sus hijas habrían intentado imitar este reto de la aplicación "Tik Tok" y hoy solo anhelan su pronta recuperación. Asimismo, su madre, Bárbara Oñate señaló que estos tipos de virales "para ellos es un juego que puede terminar en tragedia" por ello hizo un llamado a otros padres para estar atentos a lo que los niños, niñas y adolescentes consumen en internet.

"Para que otros papás, no tengan que pasar lo que nosotros estamos pasando en este momento", declaró la madre de la niña.

Tras la viralización de esta peligrosa prueba, el doctor Alejandro Torche del Hospital Regional de Concepción destacó que "hace cinco años atrás probablemente esto no existía, no existían estas plataformas y no había ningún niño que presentara quemadura o fractura debido a este tipo de desafíos".

De igual manera la psicóloga con mención en salud de la Universidad San Sebastián, añadió que "tendría que haber una regulación por parte de los papás de cómo se utilizan las redes sociales y cuáles son los riesgos. Los niños, niñas y adolescentes no contemplan ello".

Actualmente la niña afectada se encuentra en riesgo vital internada en la UCI Pediátrica del Hospital Regional de Concepción y conectada a ventilación mecánica, sin embargo, se mantiene estable pero con el 16% de su cuerpo quemado.