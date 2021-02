Allamand tras su polémica semana por dichos de vacuna e inmigrantes: "debí ser más claro para explicar"

"Incluso, quise decir que las personas que están en situación irregular podían acceder a la vacuna mediante un simple expediente de que están intentando regularizar su situación. Pero no quedó claro", sostuvo en canciller.

14.02.2021

“Los extranjeros que hayan entrado con una visa de turista no van a poder vacunarse (..), las personas que estén en el país en situación irregular tampoco”.

Esas fueron las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand que causaron confusión y polémica hace algunos días, tras el arribo masivo de inmigrantes al norte del país y la duda de qué pasaría con ellos y la inmunización.

"Una de las misiones es preocuparse de que no se difundan señales equivocadas en relación a la realidad migratoria chilena. Eso me indujo a intervenir en el debate para dejar en claro que Chile no va a admitir el turismo COVID", explicó el canciller en conversación con el diario El Mercurio.

Asimismo, agregó que "debí ser más claro para explicar que las personas que se encontraban en una situación irregular y que se habían autodenunciado o habían efectuado trámites ante Fonasa, debían desde ya entenderse incorporadas a la población objeto de vacunación. Incluso, quise decir que las personas que están en situación irregular podían acceder a la vacuna mediante un simple expediente de que están intentando regularizar su situación. Pero no quedó claro".

Respecto de qué ocurrió en la interna y cuál fue la conversación que se mantuvo al interior del Gobierno de tema, Allamand precisa que "hubo una instrucción inicial y posteriormente la autoridad sanitaria estimó que era necesario complementar la resolución con una nueva nueva".

Por último, enfatizó que ya es un tema cerrado y que "no puede empañaran campaña extraordinariamente exitosa, elogiada de forma unánime".

Respecto de la situación migratoria en Colchane y el viaje que tuvo con el ministro del Interior, indicó que era para conocer a cabalidad lo que ocurría y dejar en claro que "a partir del actuar del Gobierno, se acabó el “chile libre”en materia migratoria"