"Altamente peligroso": Seremi alertó por robo de densímetro nuclear en La Cisterna

Agencia Aton

05.05.2022

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana emitió una alerta por el robo de un densímetro nuclear desde una camioneta en la comuna de La Cisterna.

La autoridad sanitaria explicó que el aparto contiene material radiactivo y que una vez abierto es peligroso para la vida humana y el medio ambiente.



La herramienta sustraída es de marca Troxler, modelo 3430 y su número de serie es 68367. Se utiliza para obras viales, ya que permite realizar estudios de suelos, determinar la humedad, la densidad, entre otras mediciones.



En un comunicado, el seremi Gonzalo Soto advirtió que “las personas deben saber que estos equipos no pueden ser manipulados por inexpertos. No deben ser desarmados, fundidos, golpeados, cortados o perforados, dado que puede quedar expuesto el material radioactivo que contiene, el cual es altamente nocivo para la vida humana y el ambiente”.



Soto explicó que el objeto "sirve para determinar la humedad y la densidad, además de otras mediciones técnicas. El peligro radica en que los densímetros nucleares cuentan con dos fuentes radiactivas encapsuladas, lo que representa un riesgo si son manipulados de manera incorrecta”.



"Estos equipos no son comercializados sin una autorización de la Seremi de Salud RM. Muchas veces los delincuentes los sustraen pensando que se trata de un equipo que pueden reducir, pero no. Nadie compraría un densímetro nuclear robado, porque sólo tiene un uso técnico y todos están registrados en la Autoridad Sanitaria”, añadió.