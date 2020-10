Alto funcionario de la "Tía rica" explica por qué renunció tras recibir el Bono Clase Media

24Horas.cl Tvn

En entrevista con el diario La Segunda, el ahora ex jefe del departamento jurídico de la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), más conocido como la "Tía rica", explicó la situación que llevó a que fuera uno de los 37.100 funcionarios públicos que recibieron el Bono Clase Media, correspondiente a $500 mil, sin contar con los requisitos para ello.

De acuerdo a los registros de transparencia, Magdiel Nicholls recibía un sueldo bruto de $4.999.104. Nicholls fue elegido para sus tareas mediante el sistema de Alta Dirección Pública, y adujo en su renuncia que se debía a "motivos personales" rechazando una eventual irregularidad. Sostuvo que "simplemente me di cuenta que había una cuestión que no correspondía, que tenía un depósito que no era. Que esto se vincule a mi salida es feo".

Al dar a conocer detalles de la situación, apuntó que "me manda un correo el SII y me dicen 'Oiga, usted postule, porque según nuestros datos puede hacerlo'. Ok, listo, veo que no hay ningún requisito muy claro, ok. Me pongo. Y después sale un instructivo aclarativo y digo que esto no corresponde, aviso al SII, dónde deposito".

Luego añade que "sí, está todo devuelto. Están los comprobantes de que se devolvió. Los comprobantes de que yo en agosto avisé. Dos meses antes al SII señalando que ojo que esta cuestión cómo se las devuelvo. Me contestan, me mandan una cuestión en general diciendo que si no corresponde, me van a mandar un link en su momento donde usted pueda devolver. Si no le sale ese link en la página del SII es porque sí correspondía. Pasó el tiempo, no apareció nunca el link y yo hago una solicitud después, devuelvo todo diciendo que esta cuestión está mala y hay un error grande y se los devuelvo. Eso fue".

DIPUTADO QUE FISCALIZA ENTREGA DEL BONO: "MUY BIEN QUE NICHOLLS HAYA DADO UN PASO AL COSTADO"

Según Nicholls, quien es cercano a RN y ex director de la carrera de Derecho en la Universidad La República, se fue del lugar de trabajo ya que no le gustaba el ambiente que había en la Dicrep y que cuenta con un proyecto personal consistente en abrir un nuevo estudio de abogados.

Cabe recordar que para obtener este beneficio, era necesario dentro de los requisitos que el promedio mensual de todos los ingresos formales de la persona durante 2019 fuera igual o mayor a $400 mil y menor o igual a $2 millones, o que sus ingresos formales hayan sufrido una rebaja de al menos el 30%.

Además, había que inscribirse en la página del Servicio de Impuestos Internos (SII) y firmar una declaración jurada.

Uno de los diputados que se encuentra fiscalizando el tema es Tomás Fuentes (RN), quien en dialogo con el citado medio aseguró que "me parece muy bien que Nicholls haya dado un paso al costado, pero me parece aún más preocupante que sigan habiendo 37 mil funcionarios públicos ejerciendo y habiendo faltado a la probidad".

Criticó también a "quienes falsearon la información y faltaron a la probidad, ya que no solo cometieron el delito de perjuicio sino que se aprovecharon".

En tanto, desde el Ministerio del Trabajo aclararon que "la instrucción fue que las subsecretarías y todos los servicios dependientes, incluyendo la Dicrep, oficiaran al SII para que enviara el listado de funcionarios vinculado en el tema de los bonos, listado que hasta la fecha no ha llegado y por lo tanto no podemos oficialmente referirnos al tema".