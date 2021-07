Experto advierte alza en adultos mayores fallecidos por COVID: "Podría ser la variante Delta"

24horas tvn

Álvaro Erazo, ex ministro de Salud y miembro del Consejo Asesor Covid-19, aseguró que se ha visto un incremento de adultos mayores fallecidos por coronavirus, lo que podría deberse a dos motivos principales.

En conversación con 24 AM, el médico precisó que "fundamentalmente lo que estamos observando, es posible y no hay que descartarlo, que sea la circulación de la variante Delta y probablemente podamos tener una disminución en la inmunogenicidad".

"Los adultos mayores se vacunaron primero y de eso ya han pasado 7 meses, entonces, es indudable que con los antecedentes nuestro país tenga que avanzar hacia el refuerzo de la vacunación", añadió.

Por lo mismo, sostuvo que es esperable que dentro de los próximos días el Gobierno anuncie en refuerzo de la protección con una tercera dosis.

"Debiera ser anunciado dentro de los próximos días", precisó y sostuvo que también se debe hacer un esfuerzo para lograr vacunar a los casi 2 millones de rezagados.

Región Metropolitana a fase 3

Respecto del avance a la fase 3 de Preparación de toda la región Metropolitana, Erazo destacó que el Gobierno tomara la decisión de avanzar en bloque.

"Me alegro que se haya tomado la decisión en conjunto de la RM. No se puede estar haciendo un levantamiento de cuarentena, si no es en el conjunto", aseveró.

Sin embargo, recalcó que "lo fundamental es mantener el testeo y trazabilidad (...) Lo más importante, el mensaje a la población es que se están haciendo bien la cosas, las personas están teniendo conductas preventivas, pero no hay que confiarse".

"Esta etapa de preparación es nuestra prueba fundamental, porque vamos a tener los indicadores. Con los mimos indicadores con los que liberamos, con esos mismos indicadles vamos a tener que tomar decisiones. Si con los indicadores avanzamos, vamos estar atentos, pero si no, el Gobierno va a tener que disminuir porque las medidas fracasaron porque no tuvimos la responsabilidad necesaria", indicó.

Por último, respecto de la decisión de Inglaterra de dejar el uso de mascarilla, Erazo puntualizó que "las decisiones se toman con evidencia y hoy la evidencia no nos muestra que sacarnos las mascarillas nos protege de contagiarnos. Tenemos que mantener el uso de mascarilla, distanciamiento, uso de alcohol gel".