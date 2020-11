Angustiosa búsqueda de niño haitiano en Meiggs tuvo un final feliz

24Horas.cl Tvn

18.11.2020

Giselle Paris, una mujer de nacionalidad haitiana vivió uno de los peores momentos que puede enfrentar una madre tras la desaparición de su hijo Edson de 10 años en Estación Central.

De acuerdo a lo relatado a 24 Horas por Giselle, esta debía ir a trabajar como asesora del hogar a una vivienda y no tenía con quien dejar a Edson, por lo que le pidió a su hermana que es vendedora ambulante en el Barrio Meiggs que lo cuidara.

"Mi hermana me llamó ayer (lunes) como a las cinco de la tarde diciendo que mi hijo fue al baño y no regresaba", contó Giselle, quien se trasladó rápidamente hasta Estación Central para buscarlo. Una vez ahí dijo que no encontró nada, que habló con los guardias y con carabineros, sin poder obtener resultados positivos.

: Tras persecución: Detienen a cinco antisociales por receptación y posesión de arma de fuego en La Reina Leer más

Giselle buscó toda la noche a su pequeño, esperando incluso que abrieran los locales para seguir preguntando por Edson, visto por última vez a las 14:00 del lunes.

Según indicaron los vendedores ambulantes del sector, en dicho horario llegó Carabineros a la zona, por lo que todos huyeron del lugar.

"No sabemos nada, no conocemos a nadie, no sabemos de ningún sitio, entonces yo no sé donde buscarlo más", dijo Giselle quien contó además que Edson tampoco sabe ir a su casa solo, la que se ubica en un campamento en la comuna de Maipú.

El encuentro

Mientras Giselle conversaba con Carabineros para entregarles nuevos antecedentes sobre su hijo y poder ver las cámaras de seguridad del sector, recibió una llamada de una mujer que no conocía, y que le dijo que su hijo estaba con ella.

"No sé lo que siento, siento alegría, me faltaba algo y lo encontré", dijo emocionada la mujer que se trasladó junto con Carabineros hasta la dirección que le entregaron por teléfono.

: Incendio afectó a galería de locales comerciales del Barrio Yungay Leer más

Edson estaba en el domicilio de Carmen González, quien es la mamá de un compañero suyo, el cual lo invitó a jugar a su casa y a quedarse a dormir.

La propia Carmen contó que ambos le dijeron que sí le habían avisado a su madre, cosa que no hicieron.

Tras esto, Carabineros llevó al niño a constatar lesiones y puso los antecedentes a disposición del Tribunal de Familia.