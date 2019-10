Anuncian movilizaciones en autopistas para este viernes por alto precio del TAG

Vocero del Movimiento No Más TAG: "No pude ser que el precio de un pórtico salga más que un litro de bencina o un kilo de pan".

24Horas.cl Tvn

24.10.2019

Andrés Alarcón, vocero del Movimiento No Más TAG, en conjunto con agrupaciones de camioneros y taxistas del Aeropuerto de Santiago, anunciaron que mañana se llevaran a cabo movilizaciones por el alto costo de la tarifa del sistema de cobro de las autopistas urbanas de Santiago. La protesta se sumaría al descontento social que se vive en el país hace ya una semana y que partió por el alza del precio del pasaje de Metro.

Alarcón, en conversación con radio ADN, expresó que "no puede ser posible que una boleta de TAG te salga más que la luz, no pude ser que el precio de un pórtico salga más que un litro de bencina o un kilo de pan". El vocero del movimiento, por otra parte, reclama que no se pueda sacar el Permiso de Circulación si es que se tiene deudas del TAG, además indicó que al tercer mes de aviso de una cuenta impaga se bloquea el dispositivo y por ello cada vez que se pasa bajo un pórtico con el artefacto bloqueado, se envía una multa de 1 UTM al juzgado de garantía con la placa patente del vehículo.

La medida fue confirmada también por el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, quien comentó dijo a CHV Noticias y CNN Chile que habrán de 40 a 50 camiones partícipes en la movilización. “La idea es demostrar su molestia, ya que el tema del TAG ha sido un abuso”, agregó Araraya. Sin embargo, descartó que haya un paro general por parte de su sector debido a las implicancias que esto podría tener en la ciudadanía. "Tenemos que velar porque la gente tenga alimento", sostuvo.

Las movilizaciones partirán mañana viernes a las 7:00 horas, desde el norte en el cruce de la Ruta 5 con Américo Vespucio en Quilicura, y desde el sur en la fábrica de Soprole en San Bernardo.