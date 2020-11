Aparecen nuevas denuncias en contra del "Pastor Pancho"

24Horas.cl Tvn

24.11.2020

Carismático y elocuente, el "Pastor Pancho" es según varias víctimas un abusador sexual que ha cometido estos delitos durante al menos 30 años.

Hace una semana conocimos en 24 Horas Central testimonios impactantes sobre Francisco Javier Paz, un pastor juvenil que acarreaba varias denuncias de este tipo y que tras la emisión de dicha nota, nuevas denuncias se han hecho públicas contra él.

Hasta el momento existen dos denuncias formales en su contra, pero también decenas de acusaciones que hoy se hacen públicas.

El liderazgo de este pastor lo llevó a dirigir varios grupos juveniles simultáneamente, en dicha comuna y en Ñuñoa, donde en el año 2005 se abrió una investigación en su contra por cuatro denuncias sobre supuestos abusos sexuales.

Julio, su mano derecha por 15 años

"Si, era un elegido para mi. La gente lo está atacando porque está envidiosa o porque satanás quiere destruir su imperio", dijo Julio, quien fuera su mano derecha durante 15 años, hasta que poco a poco se fue dando cuenta que la personalidad de este hombre era compleja.

Según contó este hombre, el "Pastor Pancho" este maltrataba y humillaba a la gente, exponiendo sus defectos físicos. Asimismo su relación terminó con este hombre cuando una amiga le comentó los actos impropios realizados por el líder religioso.

"Una vez que hablo con él, comienzo a contactarme con gente que supe que se fue, para confirmar, porque aún estaba con dudas. Entonces comencé a hablar con todas y cada una de las personas que sabía que se habían ido de 'manera extraña' y comenzó a hacer clic en la cabeza. Cada uno de ellos me decía que tomé la decisión correcta, 'cree en todo lo que te han dicho porque me sucedió algo semejante'", contó Julio.

A lo largo de la investigación se repiten ciertos conceptos que utiliza este pastor para convencer a sus seguidores, tales como "aliento de vida", "sanación" y principalmente "espíritu".

Testimonio de Fernanda

Uno de los testimonios que escuchó Julio fue el de Fernanda quien creyó de tal manera que debía "limpiar su espíritu" que siguió a su líder religioso más allá de los límites.

"Nos fuimos de la iglesia, nos tomamos un café y me dijo que me iba a bañar, porque tenía que estar limpia. Me empecé a sacarla ropa y él entró al baño. El estaba vestido y como empezó se empezó a mojar la ropa con la ducha dijo que también se la sacaría y se puso una toalla. NO fue un baño sensual, al menos en lo que yo percibí", dijo la mujer que en ese entonces tenía 24 años.

Tras esto contó que "partimos a la habitación, que era una oficina pequeña, se sienta en su escritorio y la situación cambia completamente", donde este pastor comienza a decirle que la encontraba atractiva y a describir actos sexuales que quería realizar con la mujer.

"Yo quedé congelada" dijo Fernanda, quien en ese momento se dio cuenta de las verdaderas intenciones de este hombre.

La ex mano derecha del pastor, comenta que éste hace "todo un trabajo mental en cada una de las personas en las que estas necesitan ser aprobadas por él. Es como el intermediario de dios y la gente".

Testimonio de Marta

Francisco Javier Paz también supo de los abusos que Marta fue víctima durante su infancia, y que según ella fue utilizado por el lider para manipularla.

"El veía que yo tenía el espíritu de la perversión, que mi violador me lo había entregado a mi, a través de la violación. El (pastor) comenzó a orar por mi, a ungirme. Semanas después, no recuerdo cuantas, estaba en un culto, y me dijo que se había encontrado de frente con jezabel, que tenía una figura muy femenina y que el se vio muy tentado con esa situación", relató la mujer que en ese entonces tenía 15 años.

Dos años después volvió a ver este rostro del pastor, luego de que ella terminara una relación que mantenía por consejo del propio líder religioso.

"Me empezó a tomar el cuello, cosa que no recuerdo que jamás haya hecho y comenzó a bajar y me pregunta si tuve relaciones con él (su ex pareja)", agregando que ella "andaba por la vida sintiéndose sucia, súper sucia, sin querer tocar nada alrededor y eso él lo aprovechó mucho".

Cabe mencionar que con la emisión del primer reportaje de 24 Horas trajo con sigo distintos mensajes de apoyo para este líder religioso y también de amenazas vía redes sociales a quienes se atrevieron a denunciarlo.

En tanto, un equipo que buscaba una entrevista con el "Pastor Pancho" fue acosado por parte de un grupo de escoltas, mientras este hombre sigue en actividad en una parcela de Paine.