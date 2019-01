Aprueban ordenanza que regula normativa de restaurantes a artistas urbanos en terrazas de Santiago

Agencia Uno

11.01.2019

Con éxito fue aprobada la extensión del consejo municipal de Santiago que regula la norma de los restaurantes en relación a los artistas urbanos y terrazas.

Durante las semanas se generó una polémica en cuanto a la normativa que se pretendía regular a los músicos y artistas callejeros, estableciendo una multa para los locatarios.

Según explica a Cooperativa Bernardita Lorenzini directora de espacio público de la Municipalidad de Santiago, "en nada tiene que ver con los artistas urbanos, no es una ordenanza de artistas urbanos, no es una ordenanza de permisos en el bien nacional de uso público para cantantes, para estatuas, para músicos, no tiene nada que ver. Esta ordenanza tiene que ver con cómo se van a utilizar las sillas, las mesas y los toldos", aclaró.

La polémica se instala porque en la ordenanza planteaba que los dueños de los locales eran quienes tenían a músicos en sus terrazas serían multados, sin embargo, esto ultimo fue cambiado y ahora serán inspectores municipales y Carabineros quienes realizaran esta labor.

Sin embargo, igual habrá multas a los locatarios que otorguen permisos para actuar a los artistas en sus terrazas.

La normativa, señala que el el dueño del local no tiene facultades para otorgar espacio a los artistas urbanos, esto debido a que se encontraría en la vía publica y de bien nacional. Así mismo, la normativa indica que tampoco tienen facultades para autorizar la instalación de parlantes u otro elemento sonoro.

De no ser cumplido lo anterior, se sancionará con multas que van desde 1 a 3 UTM, y en caso de ser reincidente, se arriesga la caducidad de la patente comercial.