Cristóbal Cabezas, gerente comercial de Carnicerías Doña Carne, dijo que el país suele consumir en mayoría productos paraguayos y brasileños, por lo que el valor del alimento argentino no debiese tener variaciones.

Argentina suspende exportación de carne: "No deberían subir los precios en Chile"

24Horas.cl Tvn

19.05.2021

Cristóbal Cabezas, gerente comercial de Carnicerías Doña Carne, indicó que el precio de la carne en Chile no debería presentar alzas luego de que Argentina decidiera frenar las exportaciones por 30 días.

Según dijo a 24 AM, el valor del producto trasandino "siempre fue un 20% o 25% más caro del promedio", por lo cual no es el más consumido en nuestro país, situación que "en el corto plazo" permitiría no ver un crecimiento de valores.

Cabezas señaló que, mayoritariamente, el consumo en Chile es de carne paraguaya o brasileña, pero aclaró que si la restricción argentina "se extendiera por 60 o 90 días esto podría cambiar. Estaríamos sacando del mercado al cuarto exportador de carne más grande del mundo".

"Lo que hizo el gobierno argentino es una decisión política que nosotros no podemos tener opinión", añadió.

Destacó que se deberá analizar cómo avanza el proceso en el país vecino para tomar o no medidas a nivel nacional.

"Todo podría cambiar cuando haya modificaciones en las políticas", sentenció.