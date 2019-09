Arias ante solicitud de remoción: "Este proceso ha estado plagado de ilegalidades e irregularidades"

24Horas.cl TVN

25.09.2019

Durante la jornada de este miércoles, el suspendido fiscal de la región de O'Higgins, Emiliano Arias, fue notificado del proceso de remoción que inició el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, en su contra.

Así, el fiscal nacional decidió aplicar una sanción de dos meses de suspensión de sus funciones con el goce de la mitad de su remuneración, más el castigo máximo que debe ser tramitado en la Corte Suprema.

Ante la medida adoptada por Abbott, Arias aseguró que se trata de algo sorpresivo, "como ha sido sorpresivo todo este proceso, que ha estado plagado de ilegalidades, plagado de irregularidades, plagado de actuaciones inconstitucionales".

"Hay antecedentes que, a continuación de una reapertura ilegal, se ha presionado indebidamente a testigos para obtener declaraciones que me perjudicaran, lo que afortunadamente no ocurrió", agregó el persecutor.

"Yo soy fiscal hace más de 19 años. He perseguido a delincuentes durante toda mi carrera, he sido amenazado de muerte, estuve nueve años con protección policial permanente y nunca me amedrenté. Estas resoluciones ilegales y arbitrarias no me va a amedrentar, y voy a luchar por lo que considero justo hasta el final, que es mi inocencia", agregó.

Por último, aseguró que finalmente llegará al Poder Judicial, "un poder independiente e imparcial. Al fin esto sale de la Fiscalía, de la esfera de Abbott, Campos y Ayala".

Recordemos que el fiscal regional era investigado por su par de Antofagasta, Alberto Ayala, para determinar si es que hubo filtración de información en los casos "Huracán" y "Sename", siendo acusado por su ex mano derecha y también suspendido fiscal Sergio Moya del uso del sistema interno para fines particulares, no iniciar investigaciones por filtraciones a la prensa y haber instruido la falta de apoyo en una audiencia.

Se explicó la Fiscalía Nacional, Arias fue sancionado por entregar información reservada a terceros, no haber puesto en conocimiento del fiscal nacional de una investigación penal donde Arias figuraba como imputado, no haber adoptado medidas para investigar evidentes filtraciones en los casos Iglesia y Caval, ordenar a un asistente informar a un periodista de antecedentes reservados del caso Iglesia, y negar apoyo de la Fiscalía de Alta Complejidad a una fiscal que llevaba el Caso Caval.