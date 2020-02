Arias no descarta acciones legales contra Abbott: "Como abogado tengo que reparar el daño que se me ha hecho"

24Horas.cl Tvn

14.02.2020

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, retomó hace algunos días sus funciones luego que la Corte Suprema rechazara su remoción tras su suspensión al ser acusado de graves hechos de corrupción al interior de la Fiscalía local.

A pesar que en un principio se habló que tras ser reintegrado el fiscal renunciaría a su cargo, hasta el momento no lo ha hecho e incluso reveló que la decisión aún no ha sido tomada.

"Aún no he tomado la decisión de renunciar o no a la institución. Es una decisión que tomaré durante el mes de febrero", aclaró el fiscal en radio Cooperativa.

Frente a la resolución de la Corte Suprema y las imputaciones en su contra, el fiscal fue claro: "Estamos muy conformes. Eran imputaciones injustas y arbitrarias".

Además, aclaró que no está en sus planes obtener otro cargo al interior del Ministerio Público, descartando por completo su interés en la Fiscalía Nacional.

"No soy una persona aferrada a los cargos y no pretendo postular a otro cargo en el Ministerio Público. No me interesa el cargo de Fiscal Nacional", sentenció.

Con respecto a si deberá volver a trabajar con Sergio Moya, su denunciante, Arias reveló que no lo tiene claro.

"La permanencia de Moya es algo que tiene que ver el Fiscal Nacional. Yo espero que esta situación genere cambios que vayan en mejora del Ministerio Publico", expresó y agregó "que se regule qué pasa en el caso de que un fiscal adjunto denuncie a un fiscal regional porque en este caso estoy inhabilitado para resolver cualquier sumario con respecto a este sujeto ".

Finalmente aseguró que pese a que la Corte Suprema ya resolvió su situación no puede hacer como si nada hubiera pasado, por lo que está evaluando las acciones a seguir.

"Esto no puede ser borrón y cuenta nueva y quedarme tranquilo. Como abogado tengo que reparar el daño que se me ha hecho a nivel personal y a la institución", conlcuyó.