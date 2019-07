Armada anuncia marejadas en costas del país durante toda la semana

24Horas.cl Tvn

01.07.2019

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso activó un nuevo aviso de marejadas para todas las costas del país, desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste.

El inicio del fenómeno se dará este martes 2 de julio hasta el domingo 7 de julio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar y según las condiciones de viento local.

Buenas tardes amigos!

Les recordamos que nos encontramos con un AVISO ESPECIAL DE MAREJADAS

SECTOR GOLFO DE PENAS HASTA ARICA Y ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ.



Para mayor información visita muestra página web 👇https://t.co/ljLzApkOBz pic.twitter.com/q3KhkK2aE2 — Centro Meteorológico (@MetArmada_Valp) 1 de julio de 2019

Las marejadas llegarán a la costa en las siguientes fechas:



Archipiélago de Juan Fernández: Martes 2 de julio (PM)

Golfo de Penas hasta Constitución: Martes 2 de julio (PM)

Constitución hasta Coquimbo: Miércoles 3 de julio (AM)

Coquimbo hasta Arica: Miércoles 3 de julio (AM)

La condición de mar se mantendrá hasta:

Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco: Viernes 5 de julio

Archipiélago de Juan Fernández: Sábado 6 de julio

Golfo de Arauco hasta Coquimbo: Sábado 6 de julio

Coquimbo hasta Arica: Domingo 7 de julio.

Al respecto, el Jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, Capitán de Corbeta Roberto Díaz, explicó que "a contar del martes esperamos nuevas marejadas del suroeste en nuestro litoral y territorio insular, generando oleaje de hasta 4 metros de altura y rompiente en bahías abiertas a esa dirección. Estas marejadas corresponden al aviso especial número 21 en lo que va del año”.

La Autoridad Marítima hace presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecida, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas (playas no aptas para el baño), no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin debida autorización.