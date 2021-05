"Arturo Prat es más marketing de la Armada, Condell fue el verdadero héroe"

24Horas.cl Tvn

21.05.2021

Entrevista a 24horas.cl - Archivo de 2017

“Arturo Prat fue un notable y uno de los hombres más corajudos de la historia de Chile, pero el verdadero héroe es Carlos Condell”. Con esa frase, Arturo Prat Lopicich define a su tatara tío abuelo, considerado como uno de los próceres más importantes del país tras su muerte en el Combate Naval de Iquique, y con quien ha tenido que compartir nombre toda su vida.

Con la conmemoración de un nuevo 21 de mayo, fecha donde se recuerdan a las Glorias Navales que pelearon en la Guerra del Pacífico, la figura de Prat Chacón vuelve a ser planteada en el inconsciente colectivo.

No es que Prat Lopicich –abogado y profesor- critique a su antepasado, pero narró cómo ha sido su “graciosa” vida bajo este histórico apellido.

¿Ha sido muy complicado llamarse así?

“La verdad es que he tenido diversas etapas, algunas buenas y otras malas. Cuando era chico me daba vergüenza que mi abuelo les dijera a todos ‘soy el abuelo de Arturo Prat’, pero poco a poco me fui acostumbrando, llegando incluso a ser cotidiano que todos me dijeran ‘al abordaje, Arturo’ o ‘la contienda es desigual’”.

¿Pero hasta el día de hoy es así?

“Obviamente se mantienen las burlas, pero desde que entré a la universidad que empecé a sacarle provecho. Fíjate que para los 21 de mayo mostraba el carnet y me daban copete gratis y mis amigos se cagaban de la risa”

O sea que igual te creías Arturo Prat, el histórico…

“Claro. Una vez le mostré mi carnet a un marino que estaba de punto fijo en la estatua de la Plaza Sotomayor, en Valparaíso, y lo dejé loco, jajaja”.

¿Cómo reacciona la gente cuando te ve por primera vez?

“Pucha, yo creo que eso es lo más complicado que se mantiene, porque –por ejemplo- cuando llamaba por teléfono para comprar pizza o pedir una cancha de fútbol, me cortaban, pensando que era una pitanza.

Hubo un tiempo en que, incluso, usaba una chapita con el nombre de otro compañero para no llamar la atención”.

¿Qué opinión te merece tu antepasado?

“Sin duda, fue un gran tipo, un revolucionario en su época. Leí unas biografías y lo encuentro un buen chato y espiritista”

¿Eso no más? Ni un orgullo por saltar al Huáscar…

“Ese es el punto, fue muy valiente, dio la vida por su país, pero Condell es el verdadero héroe. En términos futbolísticos, Prat perdió por un gol y Condell metió el tanto del empate y a la postre ganó el partido.

Me parece que la gesta de Prat es sobresaliente, saltar hasta el barco enemigo, como se dice hoy en día, es darlo todo, pero Condell nos dio el punto con una gran maniobra y una goleta de madera. Un crack”.

¿Deberíamos dejar de idolatrar tanto a Prat, entonces?

“No tanto así, pero no exacerbaría tanto su figura. Ha sido más marketing de la Armada”.

Pero me imagino que igual mantendrás la tradición con tu hijo…

“Ni loco. Mi hijo se llama Pedro, pero si tuviera otro jamás le pondría Arturo. ¿Te imaginai alguien llamando a la casa y pregunta por Arturo Prat padre e hijo? Qué estupidez, já”.

Entrevista a 24horas.cl - Archivo de 2017