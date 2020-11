Arturo Zúñiga y su posible candidatura al congreso o Constituyente: “Ahora se tiene que empezar a conversar”

24Horas.cl Tvn

03.11.2020

En conversación con 24Horas Central, Arturo Zúñiga se refirió a su salida del Minsal tras presentar su renuncia al cargo como Subsecretario de Redes Asistenciales, sin confirmar aún si asumirá alguna candidatura parlamentaria o como constituyente.

“Ahora se tiene que empezar a conversar, a partir de mañana yo me siento a conversar primero desde el punto de vista familiar y después del punto de vista profesional”, expuso el ahora exsubsecretario.

Ante la interrogante de las razones que lo llevaron a presentar su renuncia al cargo, Zúñiga explicó que “creo que se cumplió un ciclo de preparación de una red asistencial, que consistió en quintuplicar las camas de cuidados intensivos. Se llegó a 140 laboratorios (…) y eso es lo que hoy en día uno puede tomar una responsabilidad de alejarse del cargo, para que asuma una nueva persona y se encargue de todo lo que se viene en adelante, sobre todo a lo que se refiere a atenciones no COVID que han sido postergadas producto de esta pandemia”.

El exsubsecretario además indicó que su decisión está basada en un “actuar con mucha responsabilidad, ya que cada cargo del Minsal tiene que planificarse (…) y en un acto de responsabilidad, yo decido tomar esta determinación, para que la nueva persona tenga tiempo de acomodarse por si se registra un aumento de casos”.

REBROTE DE COROAVIRUS

Ante la posibilidad de un rebrote, Zúñiga indicó que no es algo que se pueda descartar.

“Nosotros no podemos descartarlo. Está sucediendo en países que tienen una cultura sanitaria muy grande, tiene un sistema sanitario muy preparado como es Italia, Alemania, Francia, España. ¿Por qué no puede llegar a suceder a nuestro país eso? Esta es la base de nuestro trabajo, tenemos que anticiparnos y empezar a trabajar”.

SIN RELACIÓN AL CASO CORREOS DEL MINSAL

Zúñiga también descartó que en su decisión jugara un rol el tema de la polémica de los correos del Minsal y el manejo de la pandemia. “en todo lo que es correo, yo no me he visto involucrado, mis mails no esos temas no han sido solicitados por la Fiscalía debido a que esos temas no son de la subsecretaria de redes asistenciales, por lo tanto, no hay ninguna relación con esos hechos. Lo descarto absolutamente y esto obedece exclusivamente a una decisión de terminar un ciclo de preparación (…) Acá que haya un cambio no va a implicar un deterioro en la respuesta de la red asistencial”.