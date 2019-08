Asipes lamenta nuevo rechazo a prorrogar ley de la Jibia: "El Gobierno no se involucró oportunamente"

Es impactante la comprobación del ánimo del parlamento de buscar corregir los asuntos del país pesquero destruyendo a la pesca industrial y no escuchando argumentos técnicos que indican que los dramáticos problemas del país pesquero no pasan por privilegiar a la pesca artesanal y calificando a quienes nos desempeñamos en la industria como trabajadores de segunda clase, sin derechos y sin posibilidad de defensa. Impresiona como el parlamento no tiene interés por entender la realidad operacional de la pesca industrial.