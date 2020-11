Asociación de Gastronomía pide que restaurantes sin terraza abran en fase de Preparación

24horas tvn

03.11.2020

Como una noticia positiva fue calificado el retraso del toque de queda a nivel nacional por la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), sin embargo, expresan que no es suficiente para la recuperación del rubro y, por lo mismo, piden flexibilidad en el Plan Paso a Paso y que aquellos locales de comida que están en una comuna en fase de Preparación, puedan abrir con un aforo limitado.

"En Chile hay más de 60 mil restaurantes, estos que están pasando a fase 4 es un porcentaje pequeño, por lo mismo le hemos solicitado al Gobierno que se permita que en fase 3 también tener un aforo limitado, porque hay algunos restaurantes que no tienen ninguna posibilidad de tener una terraza. Y, por lo tanto, y sobre todo en regiones que el clima no permite las terrazas, hay que buscar soluciones, con protocolos sanitarios, para que este gremio pueda volver a operar", aseguró Máximo Picallo, presidente de Achiga en 24 AM.

"Necesitamos que el Plan Paso a Paso vaya más rápido. Nosotros ya hemos demostrado que cuando abrimos las terrazas fueron lugares seguros, nuestros clientes respetaron los protocolos", recalcó.

Respecto del toque de queda, Picallo precisó que "para nosotros lo ideal sería que se eliminara, porque los restaurantes tienen personas destinadas a trabajar en horarios de almuerzo y de cena. Y hoy, vamos a tener una pre cena, ya que no vamos a poder funcionar cómo quisiéramos, pero sin duda es un avance".

Gobierno anuncia cambios para 22 comunas del país

El Gobierno anunció cambios a 22 comunas del país, las cuales avanzarán en el marco del Plan Paso a Paso.

Según indicó la subsecretaria del Delito, Katherine, Martorell, los cambios regirán desde las 05:00 horas de este jueves 5 de noviembre y se enmarcan dentro de las mejores que presentó el país en materia sanitaria.

Al respecto, el ministro de Salud, Enrique Paris, hizo un llamado a respetar las medidas dispuestas para no caer en rebrotes como el que vive actualmente Europa.

"No queremos tener una segunda ola tan importante como en Europa. Haremos todo lo posible par evitar contagios y pacientes que fallezcan", destacó.

AVANZAN A TRANSICIÓN

Pichidegua

Curanilahue

Los Álamos

Frutillar

Fresia

📍 Región Metropolitana:



Avanzan de Transición a Preparación:

- Puente Alto

- Buin

- Conchalí

- San Ramón

- La Granja

- San Miguel

- La Pintana



Avanza de Preparación a Apertura Inicial:

- Cerrillos pic.twitter.com/m8o6xH31fC — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) November 2, 2020

AVANZAN A PREPARACIÓN

Pozo Almonte

Tierra Amarila

Vallenar

Copiapó

Viña del Mar

Valparaíso

Puente Alto

Buin

Conchalí

San Ramón

La Granja

San Miguel

La Pintana

Rengo

San Vicente

San José Mariquina

AVANZA A APERTURA INICIAL

Cerrillos

Todos estos cambios regirán desde las 05:00 horas de este jueves 5 de noviembre.