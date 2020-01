Asociación de Isapres por estudio sobre alza en planes de mujeres: Los datos "no permiten inferir las conclusiones entregadas"

24Horas.cl Tvn

13.01.2020

La Asociación de Isapres de Chile se refirió al estudio realizado por la consultora QuePlan.cl, el cual concluye que tras la entrada en vigencia de la modificación que prohíbe contratos con una cobertura reducida de parto en mujeres, los planes para ellas subieron un 3.4%, mientras que el de los hombre aumentó en un 2,3%.

De acuerdo al informe dado a conocer por La Tercera, los resultados arrojaron que "el precio promedio de los planes para las mujeres de entre 25 y 45 años aumentó un 3,4%, siendo el caso extremo las mujeres de 30 años, que en promedio suben 5,3%".

Ante estas conclusiones, el gremio de isapres emitió un comunicado en donde señala que "hoy todas las mujeres que acceden a un plan de salud cuentan con cobertura de maternidad, lo que permite mejorar los beneficios a las afiliadas".

Asimismo, la asociación estipula que "el sector apoyó la eliminación de los planes con maternidad reducida, porque apunta a terminar con la discriminación, medida que se complementará con la entrada en vigencia de los planes sin diferencia de sexo a contar de abril próximo".

Al referirse en particular al estudio y los datos en los que se basa QuePlan.cl, las isapres afirman que "estimamos que estos no permiten inferir las conclusiones entregadas, dado que las coberturas, productos y rangos de análisis considerados no son comparables, por tanto no podemos opinar respecto de dichos resultados".

