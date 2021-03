Atacan con cerca de 20 bombas molotov comisaría de Carabineros en Bajos de Mena

De acuerdo a lo informado por la institución, no se registraron uniformados ni civiles heridos. Asimismo, tampoco hubo detenidos.

27.03.2021

Durante la noche de este viernes se registró un ataque contra la 66° Comisaría de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, donde sujetos que se encontraban desarrollando desórdenes en la vía pública lanzaron objetos contundentes y bombas molotov contra el recinto policial.

De acuerdo a los antecedentes preliminares entregados por la comisario de la unidad, la mayor, Angélica Navarro, los hechos se desarrollaron cerca de las 22:00 horas de este viernes, cuando "un grupo de sujetos que se manifestaba en la intersección de las calles Menadier con avenida Juanita procedieron, sin provocación alguna, a acercarse hasta las inmediaciones del cuartel".

Tras esto, los desconocidos comenzaron a lanzar objetos contundentes, y entre unas 15 a 20 bombas molotov contra el cuartel policial, hecho que fue registrado por los propios uniformados quienes se resguardaron al interior del cuartel.

No obstante a ello, no se registraron uniformados ni civiles lesionados tras este ataque. Asimismo al lugar se trasladó personal de Orden Público quienes dispersaron a los sujetos y aseguraron el perímetro.

En esa misma línea, tampoco se registraron daños en el cuartel policial, informó la oficial, quien consignó que estos sujetos "cuando se juntan, se acercan siempre al cuartel esperando la reacción de nosotros, la que no se lleva a cabo porque mantenemos protocolos para evitar este tipo de hechos". No obstante a ello, la mayor indicó que "últimamente no se habían registrado este tipo de hechos"