"Atentado a mi espacio privado": Senador Pizarro formaliza denuncia ante la Fiscalía por foto viralizada

22.02.2022

El pasado jueves 17 de febrero una fotografía del senador Jorge Pizarro se viralizó por internet. En ella se veía al parlamentario en el patio de su hogar y revisando su celular, situación que abrió la controversia debido a que lo mostraba en una situación privada y personal.

Frente a esto, Pizarro formalizó durante este martes una denuncia ante la Fiscalía Oriente por la vulneración de su privacidad. Investigación que quedó a cargo de la Fiscalía Local de Las Condes.

En el detalle de la denuncia, a la que tuvo acceso La Tercera , se especifica que fue interpuesta "pues los hechos (...) constituyen un flagrante atentado en contra de mi derecho a mantener un espacio privado y exclusivo, afectando mi privacidad e intimidad”.

Según lo indicado por el mencionado medio, la denuncia pide que se individualice al o los responsables de la publicación de la fotografía y se formalice y acuse en base al artículo 161-A que sanciona con pena de cárcel y multa a quienes graben o registren fotografías de recintos particulares que no tengan acceso público y a quienes difundan.

El senador habría detallado sus propias sospechas, indicando que mientras estaba descansando "diviso en la parte superior del muro que separa mi departamento con los espacios comunes del mismo edificio a un individuo de tez blanca y pelo claro (rubio o con canas), que vestía una polera o camisa oscura y un gorro azul, mirando hacia el lugar donde me encontraba, cuestión que me llamó la atención, ya que no correspondía a una actitud común”.

Tras una serie de consultas en el entorno del senador, en la denuncia se especifica que se habría logrado individualizar a los sospechosos, que podrían ser familiares y herederos de uno de los fundadores de la multitienda Hites.

Al respecto, se le pide a la Fiscalía que se les cite a declaraar.