"Atento": ¿Están muriendo gatos por alimentos defectuosos?

28.02.2021

En una nueva sección de 24 Horas Central llamada "¡Atento!", desmentimos, corregimos y contextualizamos una serie de noticias que se han hecho virales a través de redes sociales.

¿Están muriendo gatos por alimentos defectuosos?

Varias denuncias se han hecho virales a través de Twitter donde dueños de gatos denuncian que sus mascotas están muriendo debido a alimentos defectuosos de distintas marcas.

En una de ellas, Carla Baeza denunció que su gata Zafiro falleció a causa del alimento de la marca Master Cat. Según relató la afectada, su mascota tenía tres meses, "un día, el 27 de enero comenzó con síntomas, siendo el primero en el que se iba para adelante. Pensaba que se pudo haber caído, me culpaba a mi igual, porque ese día la dejamos solita y cuando volvimos ya estaba así".

"Me causa mucha impotencia saber que muchos gatitos están así y claro, cuando a la Zafiro le pasó esto, casi no había ningún caso en las redes sociales y días después que ella falleció comenzaron a salir muchos casos parecidos", contó.

Como cuenta Carla, este no es el único caso, ya que según el Colegio Médico Veterinario (Colmevet) hay al menos 35 gatos que se han muerto y otros 156 que se han enfermado pero que han logrado recuperarse. Y estas cifras sólo son los casos que han sido notificados por los veterinarios.

Síntomas y medidas de las empresa

De acuerdo con la directora del Colmevet, Ana María Rosas, "estamos notificando a todas las autoridades, que son el Servicio Agrícola y Ganadero (Sag) y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Estamos colaborando con ellos en todo el proceso de investigación".

"Aquí lo principal es detectar la causa, hoy en día estamos con mascotas fallecidas y lo principal es parar los casos. El Colmevet ha detectado un cuadro clínico bastante específico que tiene síntomas asociados a enfermedad neuromuscular, tales como ventroflexión del cuello, hiperlordosis, debilidad, decaimiento, ataxia y/o distrés respiratorio,", agregó. En tanto, es preciso consignar que generalmente estos síntomas afectan a felinos de menos de un año

Tanto Master Cat como Champion Cat sostienen que son sólo algunos los productos afectados.

Desde Champion Cat, el director de asuntos corporativos del Grupo Proa, Cristian Barra, indicó que han derivado 37 casos clínicos a clínicas de referencia para el tratamiento. Asimismo indicó que "nuestro equipo veterinario está conversando con cada una de las personas afectadas", agregando que "la empresa se comprometió a reembolsar los gastos, ya sea medica o cualquier procedimiento que se realice".

Por su parte, la gerenta de Master Cat, Patricia Muñoz, señaló que "iniciamos una exhaustiva investigación que nos llevó a descubrir que una de nuestras materias primas que utilizamos en la variedad "Gatitos" habría sido adulterada. Por ello hoy en día estamos presentando una querella por estafa contra quienes resulten responsables, para que algo así no vuelva a suceder".

Asimismo agregó que retiraron todos los productos de dicha linea que han sido afectados y que "seguiremos apoyando a través de veterinarios experto en felinos para su atención".

De estos, serían 3 lotes de la variedad "Gatitos" que es esta y los números afectados del lote L201230, L201231 y L210104, lo cual se puede ver en la parte inferior del envase.

En el caso de Champion Cat es toda una línea la que estaría afectada, la cual se llama Champion Cat Gatitos seco" que tiene este envase y que ya ha sido retirada del mercado, Y por su seguridad, dicen ellos, también van a sacar la linea Champion Cat Adulto Pescado Seco.

Si usted es una de las personas que ha sufrido la muerte de su gato por estas razones, obviamente el pago de los costos no va a resolver su pérdida o el daño de su mascota pero, puede hacer una denuncia en Servicio Agrícola Ganadero, que según el comunicado que nos mandó, habilitó un mail para estos casos: [email protected]

Nosotros estaremos atentos a que las empresas cumplan con lo que se comprometieron: pagar los gastos médicos de las mascotas afectadas y el reembolso del dinero de la comida en mal estado.

¿Hay 14 mil haitianos en el Partido Comunista?

A través de Twitter se hizo viral en los últimos días la información en la que un usuario señalaba que "según Servel" hay 14 mil haitianos inscritos en el Partido Comunista.

De acuerdo con el presidente del Servel, Patricio Santa María, esta información es falsa, señalando que "efectivamente, los extranjeros pueden, después de cinco años de residencia, afiliarse a los partidos, pero es absolutamente falso que 14 mil haitianos estén incorporados al Partido Comunista".

Asimismo, pudimos comprobar que estos dichos, no solo no son verdad, sino que esta cifra está muy lejos de la realidad. Según Santa María son menos de 10 los haitianos en el PC, pero de acuerdo a datos que recabamos a través de solicitud por transparencia, es solamente una persona de nacionalidad haitiana afiliada a dicho partido.

Si sumamos a a todos los haitianos habilitados para votar son 7.595 de un universo de 414.921 extranjeros habilitados para votar, es decir, serían menos de la mitad de lo que indicaba la publicación los que podrían afiliarse al Partido Comunista.

¿El hombre del maletín? La verdad detrás del utilero de Universidad de Concepción

Una información se tomó el mundo del fútbol en la previa de uno de los partidos más importantes en la historia de Colo Colo, cuando se jugó la categoría contra la Universidad de Concepción.

En la previa a este encuentro ocurrió de todo, amenazas, arengas y bastantes rumores ligados al "hombre del maletín", debido a un eventual arreglo que mantuviera a los albos en la primera categoría del fútbol chileno.

Uno de estos rumores fue el que se hizo viral a través de Twitter de un supuesto utilero del equipo del campanil en el que aseguraba que fue despedido por haber "filtrado información del arreglo del partido de Colo Colo", asegurando en dicha publicación que llevaba "tantos años en el club" que le daba "rabia que se hayan vendido".

Esta situación fue desmentida por el propio utilero, asegurando que no fue él quien escribió dicho mensaje. Loveday Uzegbu señaló a 24 Horas que el ingresó a la red social que esta situación "afectó en mi vida, a mi familia. Cuando lo conoce mi hermano, que lo vio en las noticias, se lo mostró a mi madre y le dijo que estaba en grandes problemas".

Le cayó un árbol sobre el auto, ¿Quién responde?

A pesar de lo insólito de la situación, a cualquiera le puede pasar. A una vecina de Las Condes, que se circulaba tranquilamente a bordo de su vehículo por dicha comuna, un árbol le cayó encima.

Según relató Claudia Rojas, "antes de llegar al semáforo, que estaba en rojo, iba a dar marcha cuando siento un estruendo del árbol sin saber bien qué era. Mi mamá gritaba, mis sobrinitas gritaban. A mi me golpeó la cabeza, me tiró para el lado y eso me ayudó a que no tuviera daño en la columna. Nadie me dio una respuesta a solucionar este tema, mi auto tiene pérdida total, no tiene solución."

Afortunadamente para Claudia, solamente resultó con unas pocas contusiones, aunque pudo haber sido otra la historia.

Ante la consulta de 24 Horas, el administrador municipal de dicha comuna, Juan Ignacio Jaramillo, señaló que "la Municipalidad de Las Condes cuenta con seguros de responsabilidad civil, frente a estos hechos que ocurren en la vía Pública. Los afectados deben informar qué es lo que ocurrió, aportando los medios de prueba y así la municipalidad puede accionar estos seguros y dar respuesta a las necesidades de los vecinos".

Asimismo aseguró que ya se contactaron con la vecina afectada y que esta quedó de entregar los antecedentes "que nos permitan colaborar en la solución de este problema".

