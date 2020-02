Aumentan denuncias por casos de violencia sexual y de pareja entre adolescentes

24Horas.cl Tvn

17.02.2020

Los casos de violencia sexual en el pololeo van en alza, según cifras entregadas por el Ministerio de Salud. Sólo en el primer semestre de 2019, un total de 2.811 menores de 19 años se atendió en centros de salud por estas causas, un 64% más de casos que en 2018.



La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó a La Tercera que “las cifras muestran un alza, pero no sabemos si es un incremento real de los casos de violencia o un aumento en la notificación y pesquisa, que ha mejorado de parte de los servicios de salud”.



Asimismo, Daza añadió que “pensamos que probablemente también ocurría esto antes y no se notificaba, porque ahora las personas, en este caso los jóvenes, están más dispuestas a denunciar”.



En la misma línea, la directora del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), María Asunción Cekalovic, explicó al medio citado que la mayor parte de estas denuncias se deben justamente al “empoderamiento basado en la concientización; mayor información, dando cuenta que la violencia no es algo normal. La frase de ‘quien que te quiere te aporrea’ ya no se da en esta generación juvenil. De hecho, el cambio cultural asociado a los movimientos feministas ha sido puntal en que las personas, sobre todo mujeres, visibilicen y denuncien estos hechos”.



“En base a los datos de la 9° Encuesta Nacional de Juventud, se ve una mayor prevalencia en actitudes tradicionales de violencia (física, sicológica, sexual) en población adulta que en joven. De hecho, en la propia población de entre 15 y 29 años, el tramo 15-19 declara una menor ocurrencia de estos hechos en relación al tramo 25-29 años”, explicó Cekalovic, en referencia a que no necesariamente existen más agresiones, pero sí un número mayor de denuncias por parte de los y las jóvenes afectadas.



En el caso de querer hacer la denuncia, la subsecretaria Daza reiteró que existe una serie de protocolos en los centros de salud para llevar adelante este tipo de causas. “Si es un menor, hay que notificar a la fiscalía y tomar las medidas legales. Y si es un mayor de edad, apoyarlos en hacer la denuncia. Pero también se hace un acompañamiento para apoyar los casos de violencia sexual, especialmente considerando que una gran mayoría viene de relaciones cercanas”, indicó.

ATON