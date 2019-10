Aumento a 30 días: avanza proyecto que extiende postnatal para padres

La iniciativa también incluye a parejas homoparentales, pero no incluye el fuero que actualmente protege a las madres.

24Horas.cl Tvn

03.10.2019

Avanza en el Congreso el proyecto que pretende extender el postnatal hasta en 30 días para los padres del país luego de que parlamentarios de distintos sectores mostraran su adhesión a la idea.

La instancia fue aprobada por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, en donde se acordó que la idea central sea la extensión del permiso para padres, teniendo que pasar ahora por la Sala de la Cámara de Diputados.

Camila Vallejo, diputada del Partido Comunista y presidenta de la comisión, señaló que "este permiso se amplió a 30 días", explicando que de este total, 15 días hábiles serían de corrido desde el momento del nacimiento, y otros 15 días distribuidos en los 180 días después del nacimiento".

Asimismo, la instancia beneficiará a las parejas homoparentales, lo cual fue rescatado por las bancadas participantes de la comisión.

No obstante, en donde no hubo acuerdo fue en el fuero, pues el objetivo era que los padres no pudiesen ser despedidos de sus trabajos en el mismo período que existe en la ley actual.

De acuerdo al artículo 201 del Código del Trabajo, "el fuero maternal de que goza una trabajadora embarazada se extiende desde el inicio de su embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis."

"En otras palabras, por regla general y salvo que exista una licencia de descanso post natal suplementario, el fuero se prolongaría hasta cuando el hijo cumpla un año y 84 días de edad", consigna la Dirección del Trabajo.