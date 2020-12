Balance de primer fin de semana de la RM en Fase 2: Cerca de 500 mil permisos entregados y más de 200 detenidos

24horas tvn

Durante la mañana de este sábado comenzó una serie de fiscalizaciones en varias comunas de la Región Metropolitana, esto luego de que el jueves pasado la capital entrara a la fase 2 del plan Paso a Paso.

Asimismo, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, declaró que este fin de semana, el primero con cuarentena en meses, se inició un programa de fiscalización “muy riguroso” en la región, aprovechando también de hacer un llamado a la población.

“Esperamos que la gente colabore, no solamente saliendo a la calle con su permiso o cuidándose con los elementos que ya conocemos hace meses, la mascarilla, el alcohol gel y la distancia social”, declaró.

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, realizó un balance de lo que va de este fin de semana, indicando que hasta la tarde de este sábado se han solicitado a Comisaría Virtual alrededor de 500 mil permisos.

Además, se ha detenido a más de 200 personas por no portar sus permisos y, por tanto, “cometer delitos sanitarios”.

También agregó que hasta ahora “hemos tenido poca movilización” en la Región Metropolitana, “y eso es una luz de esperanza que nos permite pensar en avanzar en este plan Paso a Paso y no retroceder”.

“Si no tomamos las medidas hoy y no nos cuidamos, podemos terminar pasando un mal rato y con más medidas restrictivas de libertad, que es lo que no queremos hacer”, finalizó.