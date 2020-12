"Banco Popular" de La Granja: Conoce los requisitos para acceder al beneficio

24horas tvn

01.12.2020

Con el fin de ayudar a hombres y mujeres que deseen emprender o que necesiten reactivar su negocio, la Municipalidad de La Granja lanzó el "Banco Popular", iniciativa con la cual entregarán créditos solidarios sin intereses.

El alcalde de la comuna, Felipe Delpín, explicó a 24 AM, que la pandemia no sólo atacó lo sanitario, sino que también lo social. "Miles de personas perdieron sus trabajos, sus emprendimientos. Aquellas mujeres que se desempeñaban en repostería, que trabajaban confeccionando ropa, que tenían transporte escolar, contadoras, perdieron y no pudieron seguir trabajando", dijo.

Para ir en ayuda de esas personas, se lanzó este "fondo solidario, un microcrédito sin intereses de hasta $300 mil para mujeres y hombres que quieran emprender, o que hayan tenido uno", sostuvo.

Además, indicó que "este es un microcrédito absolutamente social. Ellos vienen a la municipalidad, porque necesitan el aporte y porque los bancos no le darán los créditos".

Respecto de los requisitos, Delfín enfatizó que "hay que vivir en La Granja, lo que se demuestra con el Registro Social de Hogares, tener más de 18 años y participar en una serie de capacitaciones de gestión".

Y para devolver el crédito, los beneficiados tendrán hasta 12 meses para iniciar con el pago, el que podrá ser pactado en 12 o 24 cuotas.

Por último, llamó a la tranquilidad de los habitantes de La Granja, ya que los $500 millones destinados a estos créditos, no implicará que se dejen de lado otros programas.

"No hemos dejado de hacer nada. Teníamos algunos recursos, hicimos un raspado de la olla. Son recursos municipales. No hay recursos privados ni fiscales", sentenció.