Banda ingresó más de 3 mil migrantes ilegales a Chile: cobraran US200 por viaje desde Bolivia

24horas tvn

20.08.2021

La Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana (BRITRAP) de la Policía de Investigaciones, informó la detención de nueve personas dedicadas a ingresar clandestinamente a Chile, a personas de distintas nacionalidades, entre las cuales había un importante número de menores de edad sin sus padres.

Los imputados -detenidos por el delito de asociación ilícita para el tráfico ilícito de migrantes agravado-, coordinaban el cruce ilegal de las fronteras con las víctimas, previo al pago de una importante suma de dinero, para posteriormente embarcarlos en buses interurbanos de recorridos irregulares, que tenían como destino Santiago.

La Brigada Investigadora de Trata de Personas detuvo por el delito de asociación ilícita para el tráfico de migrantes a 9 personas que coordinaban el cruce ilegal de las fronteras por parte de las víctimas, previo pago de importantes sumas de dinero. https://t.co/5IK8icZ1pK pic.twitter.com/5g4X3VqFAE — PDI Chile (@PDI_CHILE) August 20, 2021

La investigación nació a partir de la fiscalización llevada a cabo por personal de la PDI a un bus de migrantes, en la localidad de Tiltil, en mayo recién pasado.

El prefecto inspector y jefe nacional Antinarcóticos y Crimen Organizado, Alex Schwarzenberg, explicó que los detenidos son: una mujer de nacionalidad boliviana, líder de la banda; dos ciudadanos venezolanos con situación migratoria irregular; y seis chilenos.

El modus operandi consistía en captar a personas interesadas en entrar a nuestro país a través de coyotes. Las víctimas de la banda ingresaban por pasos no habilitados, particularmente bordeando el sector de Colchane, para ser transportados posteriormente a través de mini vanes y luego en buses hasta la Región Metropolitana.

De acuerdo al cálculo hecho por la autoridad, la banda ingresaba al país de 40 y 60 migrantes diarios, quienes debían pagar US$200 solamente por el traslado desde territorio boliviano al nuestro.

La fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Carolina Suazo, indicó que la organización criminal operaba desde febrero de este año con el objetivo de “promover y facilitar el ingreso ilegal de migrantes a nuestro país con la finalidad de traerlos a Santiago a la comuna de Estación Central”.



“De acuerdo al cálculo que hemos podido realizar hasta ahora, esta organización traficó al menos a 3.600 personas, entre ellas menores de edad, por lo que es trata de migrantes agravada”, indicó Suazo.

Seis detenidos tras robo frustrado en un banco en San Bernardo: Habrían ingresado por el techo Leer más

“Hemos individualizado aproximadamente 100 víctimas y algunas de ellas ya han prestado declaración informando los riesgos que debían soportar en el trayecto para el ingreso ilegal a Chile”, agregó la fiscal.



Incluso se informó que algunos de los menores de edad que no venían con sus padres y uno de ellos está enfermo producto de las condiciones climáticas. “La urgencia de estos padres de traer a Chile a sus hijos es aprovechada por esta organizaciones criminales para hacer estos ilícitos”, dijo Suazo.

GOBIERNO NO DESCARTA EXPULSIONES DE VÍCTIMAS



En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado destacó lo importante de recalcar el éxito de esta investigación “porque tenemos a nueve personas que ingresaban a Chile a miles de personas que venían a cumplir supuestamente promesas y que lo más probable es que en este momento lo están pasando tan mal como lo pasaban en sus países de origen”.

Sobre si a las personas identificadas como víctimas se les expulsará, Delgado indicó que aún no está precisado, pero que se realizarán conversaciones con Fiscalía para determinarlo. Aún así enfatizó que “cualquier persona con un estatus de ingreso irregular es motivo suficiente para una expulsión”.

“No naturalicemos el ingreso irregular a Chile ya sea por iniciativa propia o porque se busque a coyotes o bandas que los ayuden. Esto no es porque seamos xenófobos y porque no queremos que ingresen al país, al contrario, son bienvenidos todos los extranjeros que ingresen como corresponde”, cerró el ministro.