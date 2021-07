"Fue un exabrupto": Baradit pide disculpas por dichos sobre constituyentes de RN increpados

El convencional independiente con cupo en el Partido Socialista señaló que "las palabras que emití ayer no me representan. Yo fui víctima de violencia política y no se la deseo a nadie".

14.07.2021

Durante la mañana de este miércoles, el convencional independiente con cupo en el Partido Socialista, Jorge Baradit se retractó y pidió disculpas por sus polémicas declaraciones realizadas durante la tarde del pasado martes, cuando fue consultado por la prensa sobre las acusaciones de constituyenes de haber sido víctimas de agresiones.

En concreto, el constituyente Luciano Silva, acusó que desconocidos llegaron hasta su casa para amenazarlo y amedrentarlo, mientras que el constituyente Ruggero Cozzi fue increpado a su salida del ex Congreso Nacional tras la fallida primera sesión de la convención.

Ante esto Baradit dijo que "me parece conveniente que ellos ahora también sufran un poquitito lo que nosotros, los chilenos, hemos sufrido desde el estallido social (…) Que ellos le tomen un poquitito el gustito no me parece tan mal”.

Por estos dichos durante la sesión de hoy, el propio escritor pidió sus disculpas y se retracto de las dichas declaraciones.

"Las palabras que emití ayer frente a la prensa no me representan. Yo soy y fui víctima de violencia del Estado, de violencia política y no se la deseo a nadie, fue un exabrupto", dijo Baradit en el hemiciclo.

Agregó que "hablé con Luciano Silva, le pedí mis disculpas, él las aceptó. Le ofrezco también mis disculpas a la mesa por los problemas que le pude haber ocasionado. Al menos yo, y espero que Luciano también demos por cerrada esta situación".