Barriga desmiente celebración de cumpleaños en Maipú: "Era una reunión"

Agencia Aton

09.04.2021

La jornada de este viernes, la alcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Barriga (UDI), se enfrentó a la acusación de una presunta fiesta de cumpleaños celebrada por ella en dependencias del Parque Municipal de la comuna, contraviniendo las normas sanitarias por el COVID-19.

La información, dada a conocer por el medio comunal La Voz de Maipú, sindicaba a la edil como la responsable de celebrar su cumpleaños junto a funcionarios municipales en el recinto, lo cual trajo consigo diversas críticas, una investigación de oficio por parte de la Fiscalía Occidente y un requerimiento de fiscalización ante Contraloría.

Ante el escándalo, la jefa edilicia maipucina respondió por medio de sus redes sociales, desmintiendo que se tratara de una fiesta encubierta o clandestina, arremetiendo contra el medio de comunicación responsable de la publicación, al que acusa de realizar una persecución en su contra.

“Encuentro vergonzoso que los medios de comunicación hagan réplica de un pasquín, que reiteradamente, todas las semanas publica fake news de esta alcaldesa”, señaló Barriga, quien aclaró que se trataba de una reunión con su equipo.

"Es vergonzoso que se cuestione una reunión más que tiene esta autoridad para organizar los equipos que no han parado de trabajar durante mas de un año en esta pandemia”, explicó, agregando que existe una falta de ética “de aquellos que exponen a las críticas de manera completamente irresponsable siendo la autoridad que ha liderado grandes e importantes decisiones con equipos, y que no se ha contagiado por ser rigurosa“.

Sus rivales en la contienda por revalidar el sillón municipal, también opinaron respecto al incidente, comenzando por el aspirante del Frente Amplio, Tomás Vodanovic, quien fue quien presentó ante Contraloría un requerimiento para aclarar la situación.

“En este escenario necesitamos un jefe comunal que use adecuadamente los recursos públicos y esté concentrado en resolver esos problemas. Pero, por el contrario, tenemos una alcaldesa que usa recursos municipales en una celebración personal, demostrando total indolencia por la situación de maipucinas y maipucinos”, dijo Vodanovic, quien apuntó tanto al rol de la edil como también a la irresponsabilidad del equipo que la acompañó el día 8 de abril, todas personeras con altos cargos en la comuna.

“Por un lado está la irresponsabilidad de Barriga, que no es primera vez que realiza una acción similar y por la cual ya fue sancionada; pero, por el otro, su equipo no lo hace mucho mejor. Entendemos que estaban en horario laboral: Administradora Municipal, Encargada de Maipú Seguro, Encargada de la Oficina Indígena, Jefa de Prensa e, incluso, una candidata a concejala de la UDI. Acá nosotros vamos a perseguir responsabilidades, pues no sabemos siquiera si la productora, que sirvió la comida y atendió a la festejada y sus acompañantes, es pagada con recursos propios o municipales”, agregó el candidato.

Por su parte, la también postulante a la jefatura comunal, Alejandra Bustamante (DC), señaló que "como vecina de la comuna, creo que es una situación completamente grave, primero, por la situación que estamos pasando como país. Hay que reforzar las medidas, y eso significa cuidar y proteger a todas las personas".

"Aquí se usó un bien municipal para algo personal, la celebración de un cumpleaños es algo personal, por lo que no se podría usar un bien público", manifestó Bustamante, quien también apuntó a las autoridades por una permanente falta de protocolos.