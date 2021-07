Barriga y polémica por ejemplar equino: "No tengo nada que explicar de eso"

Agencia Aton

01.07.2021

La ahora ex-alcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Barriga (UDI) continuó con la áspera polémica a días de haber dejado el sillón edilicio, respecto a la propiedad de un ejemplar equino de nombre "Julieta" que reside actualmente en el Parque Municipal de la comuna y que habría sido regalada a la otrora edil por un elector.



Durante la jornada de hoy, la ex-jefa comunal insistió en que la yegua le pertenece, y no al municipio, luego de que los funcionarios del parque se rehusaran a entregar el animal. Para respaldar su petición, Barriga presentó un documento con fecha 27 de abril de 2021, donde se documentaba que el ciudadano de la comuna Artemio Gómez realizó la donación.



Consultada por CNN respecto a la propiedad del equino, Barriga señaló "no tener nada que decir" sobre el caso, e instó al medio a conocer el proyecto de hipoterapia con el cual se trabajaba con el animal.



“Quizás, si ustedes como CNN o Chilevisión hubiesen ido a conocer un proyecto al cual reiteradas veces fueron invitados, a la granja alimentaria, a la hipoterapia que se realizaba con los niños con autismo, podrían también saber para qué se facilitó el uso de esta yegua“, señaló.



Cabe recordar que producto de esta polémica, la diputada Claudia Mix (Comunes) solicitó al Consejo para la Transparencia (CPLT) que aclare “si la yegua fue declarada o no como regalo” a la alcaldesa.



Asimismo, la presidenta del organismo, Gloria de la Fuente, detalló que “la ley prohíbe la entrega de donativos a las autoridades, salvo aquellos que se entreguen como manifestación de cortesía o por costumbre, como por ejemplo, ramos de flores, símbolos de reconocimiento, chocolates. Ahora, un regalo de estas características debe ser registrado por parte de la autoridad que lo recibe, en este caso, en el registro de donativos de la ex alcaldesa”, indicó.

Análisis a su gestión

La alcaldesa, en la misma línea, publicó fragmentos en sus redes sociales de una entrevista en la revista Sarah, a la que señaló que es inocente de cargos de corrupción que se le imputaron en su periodo en el municipio.



“Hay una falta de manejo al saber qué y cómo informar, y usar términos tan graves como ‘irregularidades’ o ‘ilícito’ que en el fondo son acusaciones, juicios. Y ¿sabes qué? No tengo ningún tipo de dictamen”, manifestó la exjefa comunal agregando que "en estos cinco años gané todas las batallas, y fueron años de batalla constante, pero lo raro es que finalmente perdí la guerra. Pero lo que me daña no es haber perdido una elección, sino la forma en que esto sucede”.