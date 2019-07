Benito Baranda sobre abusos de Renato Poblete: "Se le dio un poder omnipotente"

El exdirector del Hogar de Cristo sostuvo que la negligencia por lo ocurrido también recae en las instituciones en las que trabajó el fallecido sacerdote. "Hay un no observar, no prestar atención", manifestó.

31.07.2019

El exdirector del Hogar de Cristo y actual presidente ejecutivo de América Solidaria, Benito Baranda, se refirió al informe revelado ayer por la Compañía de Jesús respecto a la investigación en contra del fallecido sacerdote Renato Poblete.

En el escrito, se expone que entre 1960 y 2008, el excapellán del Hogar de Cristo habría abusado sexual y psicológicamente de al menos 22 mujeres, donde cuatro de ellas eran menores de edad al momento de los hechos. Además, habría mantenido seis relaciones estables durante ese periodo y en cinco de ellas cometió abusos, sumado a su vinculación por lo menos con un aborto.

"Tuvimos una cercanía con el padre Renato Poblete cuando fui director social durante 10 años en el hogar, donde me tocó trabajar muy de cerca con él y conocerlo, por lo menos por una parte. La otra parte no me tocó conocerla", dijo a Radio Pauta.

Consultado sobre la forma en que una persona de ese nivel de exposición logra tener una doble vida, Baranda dijo desde su calidad de psicólogo que "las personas de doble personalidad, o que tienen una doble vida, logran mantener ciertos espacios de control, algunos se le pueden escapar. En el caso de él, al parecer, se le escapaban algunos y las personas que éramos de su entorno, especialmente las personas que trabajábamos con él, seguramente no percibimos la profundidad de su comportamiento".

"Esto lamentablemente sucede", sostuvo. Sin embargo, hizo un mea culpa por el "no observar, no prestar atención", especialmente tras el vínculo que tuvieron, donde "uno se mira a si mismo en un cargo de autoridad y por supuesto, que hace una revisión de sus actitudes en relación al comportamiento del padre Renato".

Baranda también advirtió que no sólo hubo negligencia en relación a los jesuitas, sino que también desde todas las instituciones en las que trabajó Poblete, especialmente en el Hogar de Cristo, "me imagino que se le dio un poder omnipotente, en el Hogar de Cristo era el Capellán y es de las pocas instituciones y fundaciones en Chile que tiene un derecho a veto".