Biólogo prevé vacunación "todos los años" en Chile para combatir el COVID-19

24Horas.cl Tvn

17.02.2021

Tomás Pérez-Acle, biólogo computacional y subdirector de la fundación Ciencia y Vida, sostuvo en conversación con el Canal 24 Horas que "es probable que tengamos que vacunarnos todos los años" por el coronavirus, dado que se deben reforzar los anticuerpos que combaten el virus.

En esta línea, explicó que "cuando nos vacunamos los anticuerpos se elevan y después decaen. Sin embargo, quedan programadas células asesinas que entran en hibernación, y que cuando se contactan de nuevo con el virus, vuelven a producir anticuerpos para combatir. Es una inmunidad a largo plazo".

Así, serían necesarios procesos de incoulación todos los años, tal como se hace, por ejemplo, con la influenza.

Respecto a la inmunidad de rebaño -la cual el Gobierno espera alcanzar a fines de junio, cuando el 80% de la población haya recibido suministro-, el experto señaló que en ese porcentaje el virus ya no tiene huéspedes en los cuales infectar, puesto que las personas ya habrían generado anticuerpos por haber tenido el virus o por recibir la inyección.

Sin embargo, y aún si se está vacunado, advirtió que "no quiere decir que las personas no puedan infectarse o que no puedan seguir contagiando al resto".

"En particular, sobre la vacuna que estamos colocando en Chile de manera masiva, de Sinovac, tenemos comunicados de prensa de la empresa que dicen que más o menos el 50% o 60% de las personas que se vacunan no contraen el virus. Sin embargo, tiene una eficacia de cerca del 95% para evitar la llegada de las personas a la Unidad de Cuidados Intensivos".

De esta forma, según Pérez-Acle, una persona podría seguir contagiando, pero no así terminar en la UCI, donde la mayoría muere con ventilación mecánica.

En cuanto a la vacuna Coronavac, de la farmacéutica china Sinovac, añadió que "es muy efectiva, y colocada en el amplio porcentaje de las personas, podríamos considerar que estamos en inmunidad de manada cuando entre el 70% y 80% de las personas haya sido vacunada".

Además, puntualizó en que, tal como se está aplicando en ciertas partes de Europa, una sola dosis de inoculación ya podría ser suficiente para no terminar en una situación grave producto de la infección.