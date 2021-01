Bioquímico por vacuna Sinovac: "Cumple con el criterio más importante, que es evitar casos graves de la enfermedad"

24horas tvn

15.01.2021

La próxima semana llega a nuestro país el primer cargamento de vacunas Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, sin embargo, esta inoculación ha causado ciertas dudas respecto de sus resultados.

De acuerdo al ensayo clínico realizado en Brasil, la eficacia de ésta sería de un 50%, lo que en palabras del bioquímico y académico del Centro para la Comunicación de la Ciencia UNAB, Gabriel León, no es comparable con la eficiencia que han demostrado otras inmunizaciones.

"Hay varias diferencias en las vacunas y los ensayos. Hay tecnologías distintas y los ensayos fueron planeados de distinta manera (...) Ese ensayo (el de Brasil) considera más categorías de personas enfermas", explicó a 24 AM, lo que se deberá esperar a tener las cifras duras completas para poder analizar su eficacia.

"Entre quienes fueron vacunados, no hay casos graves y eso es sumamente importante, porque cumple con el criterio más importante que tienen las vacunas, que es evitar casos graves de la enfermedad, que las personas terminen en el hospital o que mueran", agregó.

Por lado, señala que las desarrolladas para el coronavirus "no son esterilizantes", es decir, "no van a evitar es el contagio del virus".

"Aunque estés vacunado y aunque la vacuna funcione, el virus igual podría colonizar la parte alta de las vías respiratorias, porque la inmunidad en esa parte no se va a producir por esta vacuna. La única forma de conseguir una inmunidad esterilizante, evitar que el virus llegue a la garganta, sería a través de una vacuna que se inhale, pero esa tecnología aún no la tenemos disponible. Hubiese sido ideal, pero nos hubiera tomado muchísimo más tiempo", aseveró.

Por último, indicó que lo peor que podría pasar es lleguen los cargamentos de vacunas y los chilenos no quieran recibirla.

"Las dudas de las personas que no son contestadas se comienzan a consolidar, las personas terminan convencidas de hacer o no hacer algo, antes de tener la información y eso es clave. En información científica, el que llegó segundo, llegó último. Cuando lleguemos con información de buena calidad, puede que la persona decidió no vacunarse", manifestó.

Por lo mismo, enfatizó en que "uno esperaría hace rato tener campañas de información contundentes, que sean amplias, que lleguen por televisión, por radio, por redes sociales (...) Tener campañas de información contundentes que den cuenta de las preguntas que las personas tienen, como por ejemplo, por qué se hicieron tan rápido, se habrán saltado pasos".

"Lo peor que nos puede ocurrir es que nos lleguen vacunas y se queden en un estante porque las personas no las quieren usar", sentenció.