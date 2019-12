Bolsonaro informa que buque brasileño encontró "artículos personales y restos compatibles" con avión Hércules C-130

24Horas.cl Tvn

11.12.2019

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro mediante su cuenta de Twitter informó que la Armada de su país había encontrado "artículos personales y restos compatibles" con el avión Hércules C-130 de la FACh desaparecido con 38 pasajeros a bordo.

"El Ministerio de Defensa informa que el buque de la Armada brasileña Almirante Maximiano recolectó alrededor de las 15:45, artículos personales y restos compatibles con el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, que estaba desaparecido desde la madrugada del martes”, escribió.

Agregando en un segundo tuit, "Las partes y objetos del avión estaban a aproximadamente a 280 millas náuticas (518 km) de Ushuaia, Argentina. El barco de la Armada brasileña permanece en el área de búsqueda en acciones coordinadas con las autoridades chilenas y dos barcos continúan recolectando restos".

As partes do avião e os objetos estavam a aproximadamente 280 milhas náuticas (518 km) de Ushuaia, na Argentina. O navio da Marinha do Brasil permanece na área de busca em ações coordenadas com autoridades chilenas e duas lanchas do navio continuam a recolher destroços.