Bomberos anuncia la creación de una comisión de equidad de género tras denuncias de abusos

19.08.2021

Durante la noche de este jueves, Bomberos anunció la creación de una Comisión Especial de Equidad de Género tras los distintos hechos de violencia y abuso denunciado por voluntarias y exmiembros de la institución.

Así lo confirmó el presidente nacional de Bomberos, Raúl Bustos, el cual lideró una reunión online con los distintos superintendentes del país para abordar los resultados del primer estudio de violencia de género al interior de la institución, la cual arrojó que el 46% de las voluntarias dijo haber sido abusada sexualmente.

En ese sentido, Bustos indicó que "estamos implementando acciones para avanzar en cuanto a la incorporación de nuestras bomberas", agregando que "la Comisión de Género tendrá múltiples objetivos, no incidiremos en sus decisiones, daremos directrices. Pondremos a disposición los departamentos de la Junta Nacional. Estamos al debe y eso es innegable, pero vamos avanzando en estas materias de forma urgente".

"Nosotros adaptamos comportamientos que para uno es normal, hay conceptos que usamos que están descontextualizados. Debemos cambiar, estamos al debe. Es tiempo de avanzar en estas materias", agregó el presidente nacional de Bomberos, explicando que "hay Cuerpos de Bomberos que han incorporado Departamentos de Género, los han constituido. Otros que los han replicado, están introduciendo estas materias. No son todos, son la minoría, allí es donde los Cuerpos de Bomberos deben avanzar".

🔴 Ahora el Presidente Nacional, Raúl Bustos, se reúne con los Superintendentes del país de forma online, para tratar los resultados del Primer Estudio Nacional de Violencia de Género realizado en la institución. pic.twitter.com/xtZfME0BkE — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) August 20, 2021

Junto con ello, se anunció que la Academia Nacional de Bomberos deberá educar en estas materias relacionadas a la equidad de género, agregando que la comisión se desarrollará el sábado 21 de agosto con voluntarias de todas las regiones del país.

Asimismo, el presidente nacional de la institución recalcó que "acá la resolución fundamental está en los Cuerpos de Bomberos, hay una cultura en Chile que tiene que cambiar, debemos educar en materias de género. En los Cuerpos de Bomberos hay muchas acciones que invisibilizan a las bomberas, estas acciones deben erradicarse".

No obstante a ello, Bustos también explicó que "no tenemos una acción general respecto a estas materias. Los Cuerpos de Bomberos son autónomos, pero tienen la obligación de tomar estos casos. Nosotros tenemos participación en muchos Cuerpos de Bomberos, pero no tenemos injerencias en sus procesos internos".