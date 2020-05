Bomberos piden diálogo con las autoridades para revertir el recorte presupuestario mandatado por el Gobierno

Aseguran que no serán parte de presiones que vayan contra el bienestar de la comunidad. Por otro lado, Renovación Nacional solicitó al Ejecutivo reconsiderar la medida y ayudar a la institución.

06.05.2020

A través de un comunicado publicado en su cuerpo de Twitter, el Cuerpo de Bomberos De Santiago manifestó su pesar por la reducción presupuestaria que han debido enfrentar.

Tras la decisión del Gobierno, los voluntarios indicaron que entienden la “situación país producto de la pandemia y las necesidades sociales que ella representa, pero no debemos olvidar que bomberos ha debido realizar enormes esfuerzos técnicos, humanos y presupuestarios para enfrentar la realidad nacional que hemos vivido desde octubre a la fecha”.

Por lo mismo, apoyan todo tipo de gestión por parte de autoridades, para lograr revertir la decisión adoptada por el Ejecutivo, la que está “basada en argumentos operacionales, técnicos y financieros”.

Por último, sostienen que la única forma de hacer frente a la situación es a través de un diálogo franco con la autoridad. “En ese sentido, también es menester reiterar que el Cuerpo de Bomberos De Santiago no se comprometerá jamás en medidas de presión que afecten a la comunidad, ni dejará de cumplir con su misión de atender en forma eficiente y oportuna las emergencias”.

Renovación Nacional pide reconsiderar la situación

Debido al mismo tema, Renovación Nacional solicitó al Ejecutivo reconsiderar la decisión. “Entendemos que el país pasa por momentos difíciles, pero también comprendemos la encomminable labor que miles de compatriotas efectúan, en forma voluntaria y no remunerada, en bien de todos los chilenos”.

Por lo anterior, instaron al Gobierno a asegurar el financiamiento necesario, ya que la institución necesita toda la ayuda y cooperación posible.

Ministro Blumel: "Son situaciones que no nos gustaría que ocurrieran"

Este martes el ministro del Interior Gonzalo Blumel se refirió al recorte presupuestario por parte del Estado a Bomberos, quienes protestaron pasadas las nueve de la noche a lo largo del país.

Según indicó Blumel, "ha habido esfuerzos importantes en el último tiempo, pero hoy el país está enfrentando una situación muy difícil, muy excepcional por la pandemia. Es un recorte presupuestario que no nos gusta, que si hubiésemos podido no realizarlo no lo hubiésemos realizado".

"Son situaciones que preferiríamos no ocurrieran. Nosotros tenemos el máximo cariño, como todos los ciudadanos por Bomberos de Chile”, indicó la autoridad.

En esa misma línea, señaló que estas reducciones de presupuesto son para enfocar "todo el esfuerzo en la contención de la pandemia" y que "hoy prácticamente todas las instituciones que cuentan con financiamiento público han tenido que reasignar sus gastos o ha tenido que reducirlos".