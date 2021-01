Bono Clase Media: Casi 350 mil personas no lo han devuelto y deberán hacerlo con multas e intereses

24Horas.cl Tvn

22.01.2021

El Servicio de Impuestos Internos (SII) realizó este viernes un balance de la etapa de verificación de requisitos para quienes recibieron el denominado "Bono Clase Media", consistente en 500 mil pesos y que se entregó a modo de ayuda por las consecuencias económicas de la pandemia.

Fue así como se destacó que son 349.652 personas que no han restituido el monto, incluyéndose a las personas que no presentaron antecedentes o que sí lo hicieron, pero que se determinó que no les correspondía recibirlo.

Para estos casos, el SII asegura que las personas que no hayan presentado antecedentes "deberán restituir los montos recibidos con la aplicación de reajustes, intereses y multas que correspondan".

En la contraparte se encuentran 71.901 personas que sí restituyeron el beneficio, recuperándose así un total de $34.008.756.500.

Además, 34.204 personas presentaron antecedentes, de las cuales se determinó que 18.054 no cumplían con los requisitos para recibir el bono, por lo que deberán reintegrarlo.

En tanto, 16.150 personas sí los cumplían y no tendrán que hacerlo, determinándose que la incongruencia en lo informado y los datos que tenía el SII se debían principalmente a licencias médicas en julio de 2020 no registradas por la Superintendencia de Salud, incentivos pagados en julio que correspondían a otros meses y acuerdo de suspensión y disminución de sueldo directamente con el empleador y sin intervención de la AFC.

Hay que recodar que este proceso de verificación de antecedentes se inició cuando, en cumplimiento de la normativa vigente, el SII realizó un análisis para verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al Aporte Fiscal para la Clase Media, que arrojó que de acuerdo a la información disponible en las Superintendencias de Seguridad Social y de Pensiones, BancoEstado, AFC y Tesorería General de la República, entre otras instituciones, 437.703 trabajadores dependientes registraban diferencias entre el monto que autodeclararon como sueldo tributable de julio de 2020, al solicitar el bono, y el cálculo realizado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias o de lo efectivamente percibido, no cumpliendo con el requisito legal de tener una disminución de un 30% o más en sus remuneraciones de dicho mes, respecto del promedio de ingresos totales de 2019.

Fuente: 24horas.cl con información de Servicio de Impuestos Internos