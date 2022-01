Boric ante incidentes en Colo Colo-UC: "No podemos naturalizar esto, no está bien"

24Horas.cl Tvn

23.01.2022

El partido por la Supercopa entre Colo Colo y Universidad Católica fue suspendido momentáneamente, luego que hinchas de los dos clubes se agredieran arrojándose fuegos artificiales, antes de terminar el primer tiempo.

Los jugadores debieron retirarse del campo de juego ante los incidentes, requiriéndose la intervención de las Fuerzas Especiales de Carabineros.

Quien no quedó ajeno a esto fue el presidente Gabriel Boric, quien como reconocido hincha cruzado estaba atento a lo que ocurría con el partido y comentó lo ocurrido en sus redes sociales.

"Qué tontera más grande lo que está pasando en el estadio (agresiones en tribuna). Se dicen hinchas (da lo mismo del equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol. No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien", señaló el aún diputado.