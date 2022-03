Brian Nichols adelanta que vendrían más sanciones contra Rusia y ve como "buena oportunidad" viaje de Boric a la Cumbre de Las Américas

24Horas.cl Tvn

11.03.2022

Es la primera visita a Chile de Brian Nichols, estuvo años en Perú de embajador, habla español y es el funcionario más importante de Estados Unidos a cargo de Latinoamérica: secretario de Estado Adjunto de EE.UU. 24 horas conversó en exclusiva.

"Creo que habrá más sanciones contra Rusia"

"Dar otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra de Putin", con esas palabras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, justificó la nueva sanción en contra de Rusia: no comprarán más gas y petróleo a ese país. Una medida que provocó inmediatas reacciones y que hará subir el precio del crudo y de los combustibles en todo el mundo.

Horas después de que Estados Unidos anunciara que no comprará más petróleo ni gas a Rusia, el secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos conversó 24 Horas y se refirió a la decisión indicando que, "yo creo que va a haber más acciones en el futuro es una decisión para el presidente Vladimit Putin, si quieren seguir en esa ruta de fracaso o quieren negociar una solución al conflicto"

"Nadie quiere una guerra mundial OTAN - Rusia"

Sobre una posible opción de que Estados Unidos y la OTAN ingresen con tropas militar a Ucrania, tras el conflicto con Rusia, Nichols sostuvo "no creo que esa sea la vía apropiada, nadie quiere una guerra mundial que implique el conflicto recto entre las tropas de OTAN y Rusia".

Además se refirió a una eventual amenaza de Putin a países vecinos como Moldavia, países bálticos como Suecia o Finalmente, los cuales no forman parte de la OTAN, pero sí de la Unión Europea.

"La OTAN tiene cuatro veces más tropas que Rusia, tenemos más de diez vece los aviones de Rusia, si ha sido diíficil dominar Ucrania (para Rusia) como quería, mucho menos puede hacer eso en los países miembros de la OTAN".

"Queremos promover una negociación con Venezuela"

Casi al mismo tiempo que Estados Unidos anunciara que no comprará más petróleo a Rusia, se confirmó que una delegación norteamericana visitó Caracas para iniciar conversaciones y la compra de petróleo, pese a que consideren al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, un presidente ilegítimo.

Ante ello, Nichols sostuvo que su gobierno "está reconociendo al gobierno interno liderado por Juan Guaidó, eso no ha cambiado y queremos promover una negociación entre los venezolanos, tanto el régimen de Maduro como gobierno interno y la plataforma unitaria".

Además agregó que "el régimen de Maduro ha quedado regresar a la mesa de negociación en México y eso es un logro importante para seguir una vía hacia elecciones democráticas".

Relación con Chile: "Solucionaremos los problemas como amigos"

Brian Nichols ya se reunió con la futura canciller, Antonia Urrejola y espera encontrarse con el mandatario electo, Gabriel Boric. Cabe señalar que en una instancia, el presidente norteamericano Joe Biden llamó a Boric el día del triunfo para felicitarlo e invitarlo a Estados Unidos.

Sobre este posible viaje, el secretario de Estado Adjunto de EE.UU. detalló, "supongo que sí, yo creo que tenemos que fijar fechas".

"Obviamente la Cumbre de las Américas, es una oportunidad para reunirse en junio y también tenemos oportunidades de buscar otras reuniones pero quiero subrayar que este gobierno, el de mi país, tiene un futuro brillante de trabajar conjuntamente (con Chile), vamos a solucionar problemas como amigos".

"Tenemos una visión compartida con el nuevo Gobierno de Chile"

De cara al nuevo Gobierno liderado por Gabriel Boric, Brian Nichols declaró ante reformas o decisiones del próximo Ejecutivo.

"Son decisiones para el pueblo chileno, es importante salvaguardar la historia y el progreso de un sector privado que ha dado muy buen resultado al país, con un crecimiento económico mas alto que cualquier país vecino" indicó.

Asimismo enfatizó que, "hay que afinar el modelo para asegurase que está logrando ayudar a la gente que menos tiene, pero creo que eso es algo que se puede lograr y es una meta para el gobierno de Joe Biden, entonces tenemos una visión compartida".

"Todos tenemos que vigilar la presencia de China"

En cuanto a la presencia de China en sectores estratégicos de nuestro país y su posible influencia, Brian Nichols afirmó que "la presencia de China en nuestro hemisferio es algo que tenemos que vigilar todos porque un país como Chile o Estados Unidos, son países empresas que van a ser transparentes, que van a promover puesto de trabajos dignos y bien pagados, que van a respetar las leyes ambientales, no van a entrar desechos tóxicos en los ríos y subsuelos y no van a sobornar las autoridades de los países, no van a usar su aspiradora para robar los dato de las personas sin su conocimiento".

Ante dichas declaraciones aclaró que, "eso es lo que hace China en muchas partes del mundo, uno puedo hacer negocios con los chinos, pero con la República Popular de China o con los ojos abiertos exigirles que respeten las normas y leyes de su país".

Por VISA Waiver: "No está asegurada la permanencia de Chile"

Sobre el programa de exención de visa para entrar a Estados Unidos, más conocido como Visa Waiver, el secretario de Estado Adjunto de EE.UU indicó la situación de permanencia o evaluación de Chile en dicho documento.

"Cada cinco años más o menos hay un periodo de evaluación del estatus de los países que tienen ese beneficio. Chile es el único país que tiene ese beneficio, justo estamos empezando el proceso de evaluación que va a durar meses y espero que Chile, siga pero eso depende de la colaboración del gobierno entrante".

En cuanto a qué debería pasar o por qué Chile podría quedar afuera de este beneficio, Nichols indicó que "la cooperación en compartir información migratoria entre los dos países es algo clave para mi gobierno, y también cuántos chilenos viajando a los Estados Unidos respetan las normas migratorias y regresan a su país de origen después de una estadía temporal".

Por otra parte, el tipo de información que el Gobierno debe brindarle al norteamericano es "una base de datos que se pueda compartir y ahora Chile no está recolectando esos datos en una manera comprensiva y completa para poder compartir".

Dicha información "como redes de criminales que se aprovechan de que los chilenos no necesitan visa para entrara a los Estados Unidos y son de los pocos países que tienen esa libertad a nivel mundial y el único a nivel de la región".

Finalmente sobre la permanencia de la Visa Waiver, Brian Nichols destacó que, "no está asegurada para ningún país, lo que pasa es que tenemos que pasar por ese proceso de negociación, colaboración y entendimiento mutuo y eso nos va a llevar a llegar a un feliz término de un proceso y estoy seguro que el Gobierno entrante tiene lamayor voluntad de colaborar".