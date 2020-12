Briones e ingresos de emergencia: “Me hubiera gustado que hubiéramos podido llegar antes y de manera más amplia”

24horas tvn

13.12.2020

Ignacio Briones hizo un balance de lo que ha sido su primer año de gestión como ministro de Hacienda, luego de asumir el 28 de octubre del 2019. Con los desafíos del estallido social y luego de la pandemia –que trajo consigo una de las peores crisis económicas mundiales desde inicios del siglo XX–, Briones asegura que el 2020 ha sido el año "más intenso sin lugar a dudas".

En entrevista con La Tercera, el titular de hacienda reconoció que muchas veces "uno toma muchas decisiones con información incompleta, por lo tanto hay aciertos y errores".

"En el tema de los ingresos de emergencia me hubiera gustado que hubiéramos podido llegar antes y de manera más amplia, cuestión que vino después", dijo asegurando que se realizó un "esfuerzo enorme".

También se defendió de las críticas sobre la poca ayuda estatal durante la crisis sanitaria.

"Solo en transferencias directas el gobierno ha gastado más de US$6 mil millones, US$1.000 millones por mes. Ahora, los retiros en torno a US$35 mil millones son varias veces la caída en los ingresos que ha sufrido Chile. Entonces, cuando me dicen que esta plata la debería haber puesto el Estado, pregunto: ¿qué país del mundo ha gastado 15 puntos del PIB solo en transferencias directas? No existe. Es falsa esta idea de que el gobierno no ha hecho nada. Hemos hecho un esfuerzo histórico, el mayor de la región, reconocido por organismos internacionales", indicó.

Con más de 10 mil casos activos a nivel nacional, la RM retrocediendo a fase dos y varias comunas en cuarentena total, el ministro aseguró que la ayuda continuará.

"En el Presupuesto 2021 dejamos habilitado el poder extender el IFE de manera más dinámica y flexible. Falta que termine la toma de razón y la publicación en el Diario Oficial para que sea ley. Ahí estaremos en condiciones de ir atendiendo esas necesidades en la medida que haya rebrotes. Recordemos además que la misma ley establece un bono especial en diciembre para los beneficiarios del IFE, más de 8 millones de personas, y que tiene un monto adicional para las comunas en cuarentena a fines de noviembre", dijo.

También envió un mensaje a la ciudadanía: "Hay que tener claridad sobre dos mensajes: uno, acá hay un aprendizaje. Hemos tenido un año donde hemos ido perfeccionando los instrumentos. Y lo segundo, es dar la tranquilidad de que vamos a estar ahí cuando sea necesario".