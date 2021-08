Buscan modificar Ley de Alcoholes para aclarar ingreso de menores a restaurantes

Agencia Aton

19.08.2021

El pasado 6 de agosto entró en vigencia la nueva Ley de Alcoholes, la cual incluyó una serie de modificaciones que apuntan a disminuir la ingesta de alcohol y fomentar su consumo responsable.



Entre sus distintos puntos, el artículo 29 de la normativa establece la prohibición del "ingreso de menores de 18 años a los cabarés, cantinas, bares y tabernas", así como también "a las discotecas cuando en ellas se expendan bebidas alcohólicas".



Dicho inciso ha desatado la discordia, debido a que desde el sector gastronómico han denunciado haber recibido multas por recibir menores de edad al interior de sus recintos debido a que pagan patente de cabaret o de bar.



Para prevenir ese tipo de situaciones, desde el oficialismo y la oposición ingresaron dos proyectos que apuntan a lo mismo: regular la Ley de Alcoholes para permitir el ingreso de menores de 18 años a restaurantes.

Una de las iniciativas, presentada por los legisladores Maya Fernández (PS) y Marcelo Díaz (IND), apunta a modificar el mencionado artículo 29.



"Nos parece necesario y urgente establecer una excepción a la normativa vigente, que especifique que se permitirá el ingreso de menores de edad cuando éstos concurran a almorzar o a comer, acompañados de sus padres, a los recintos destinados a comedores. Esto, con el fin de no perjudicar las ventas del gremio gastronómico", indican los parlamentarios.



Fernández añadió que "hay distintas interpretaciones de cómo quedó la ley. Es importante que las dueñas y dueños de restaurantes no se vean afectados. Mucha gente va con familia y los adultos comparten una copa una cerveza. En eso no hay nada malo, todo lo contrario. Obviamente, lo que uno busca es que los menores no consuman alcohol y eso yo creo que está muy claro en la ley".



En la misma línea, la UDI ingresó un proyecto que establece que "aquellos establecimientos que tengan patente de restaurante y alguna de las patentes a la que refiere el artículo 29, podrán permitir el ingreso de menores de edad, primando en este caso el rol de restaurante".



Además, desde el gremialismo buscan una segunda modificación relacionada con la obligación a mostrar la cédula de identidad para vender alcohol que exige la nueva ley.



La moción busca permitir "la venta de bebidas alcohólicas a todas aquellas personas que evidentemente sean mayores de edad, sin necesidad de exhibir la cédula nacional de identidad a efectos de acreditar dicha mayoría. Lo anterior, como un elemento de sentido común que se introduce a la normativa vigente, pero sin alterar el espíritu de esta".



Según explicó el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), "la idea es que la aplicación de la norma no quede al arbitrio de interpretaciones que muchas veces pueden exceder a la misma norma. Queremos que los locales que cumplen con los requisitos puedan funcionar”.