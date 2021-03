Indignación por caballo arrastrado desde el cuello por un camión: dueño se arriesga multa económica

El alcalde de la ciudad puso una denuncia ante la PDI por lo ocurrido, mientras que el registro se volvió viral. El propietario del animal, en tanto, aseguró que "a lo mejor cometí un error, no lo sabía, pero todo el tiempo se ha hecho así aquí".

24Horas.cl Tvn

05.03.2021

Indignación causó en redes sociales un video que circuló en las últimas horas, donde se puede ver cómo un camión tiró un caballo desde el cuello por varios metros en las calles de Buin, región Metropolitana.

En las imágenes captadas por transeúntes se puede observar cómo el animal se ve forzado a caminar por la soga que estaba amarrada al vehículo, lo que llevó a que uno de los conductores que circulaba por el sector encarara al dueño y grabara lo ocurrido.

El registro se volvió viral rápidamente y llevó a que el alcalde de Buin, Miguel Araya, interpusiera una denuncia ante la PDI por lo sucedido.

Dueño se defiende: "Todo el tiempo se ha hecho así aquí"

Gustavo Lagos, el dueño del animal, fue contactado por 24 Horas y dio su versión de los hechos, reconociendo su equivocación, pero también intentando explicar sus acciones.

"Desde el camión yo no veía para atrás, me bajaba para ver qué pasaba y al caballito lo veía bien", aseguró, añadiendo que "venía como a 5 km/h, no podía andar más lento".

Además, aseveró que "a lo mejor cometí un error, no lo sabía, pero todo el tiempo se ha hecho así aquí".

Lagos también afirmó que ese mismo día había comprado el caballo como regalo para su nieto y que solo alcanzó a avanzar unos 150 metros trasladando al animal de esa forma.

En tanto, por su acción y maltrato que recibió el animal, el dueño podría ser sancionado con una multa que oscila entre los 100 mil y el millón y medio de pesos.