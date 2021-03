Tribunal decreta prisión preventiva para imputado en homicidio del cabo Eugenio Naín

24Horas.cl Tvn

10.03.2021

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado por el homicidio del cabo Eugenio Naín, además de decretar un plazo de investigación de medio año.

🔴 EN VIVO: Juzgado de Garantía de Temuco decreta la medida cautelar de prisión preventiva para imputado por homicidio del cabo Eugenio Naín. Plazo de investigación: 6 meses.



— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) March 10, 2021

El triibunal desarrolló hoy la audiencia de control de detención y formalización de Luis Tranamil Nahuel, sujeto que se encuentra imputado por su presunta responsabilidad en el homicidio del cabo Eugenio Naín, en la región de La Araucanía, el pasado 30 de octubre de 2020.



El comunero mapuche, fue detenido tras un operativo del GOPE de Carabineros realizado en el sector de Alto Metrenco, al interior de la comunidad indígena José Gineo, en el lugar Rofúe, ubicados en la comuna de Padre Las Casas.



Luego de la presentación de antecedentes por parte de la fiscalía, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Tranamil, además de fijar un plazo de seis meses para la investigación.



Cabe recordar que la defensa del acusado, había solicitado declarar ilegal la detención ya que los medios de prueba, fotografías y grabaciones, no cuentan con las autorizaciones judiciales correspondientes.



El argumento que fue rechazado por fiscal de Alta Complejidad, Carlos Bustos, ya que las capturas se tomaron en lugares públicos.



Luego de efectuar una cuarentena preventiva, se determinó que el imputado pasará al módulo especial de comuneros mapuches de la cárcel de Temuco.

EL HECHO

Nain murió en medio de una emboscada sufrida en Padre Las Casas, luego de que se dirigiera a un procedimiento por barricadas en plena Ruta 5 Sur.

Las informaciones del momento indicaron que cerca de 10 sujetos encapuchados atacaron a la patrulla donde estaba Nain, quien recibió un impacto en su cabeza que le quitó la vida.

Mario Rozas, general director de la institución de la época, manifestó que se harían todas las diligencias necesarias porque "este hecho no quedará impune", pidiendo a la ciudadanía "que nos ayude a encontrar a estos desgraciados e infelices, y colocarlos a disposición de la justicia".

Asimismo, el 17 de noviembre de 2020, peritajes criminalísticos informaron que el carabinero fue asesinado mediante el uso de munición de guerra.

Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, detalló en aquella instancia que "esto aumenta gravemente el hecho. Cuando se utilizan ese tipo de armas se pretende matar y dañar".

Recordar que Nain pertenecía a la etnia mapuche, característica que, de acuerdo a familiares, fue una excusa por la cual atacaron su vida.

"Estamos abandonados. A él no lo mataron por ser carabinero, lo mataron por ser mapuche, es lo que puedo decir. Esto no puede ser una enemistad, somos de un mismo país, de la misma nación. No sé qué es lo que pasa por la cabeza de la gente", dijo una tía de Nain.