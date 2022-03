Cadem: 57% está de acuerdo en extender plazo para que la Convención presente propuesta

24Horas.cl Tvn

07.03.2022

Este domingo se reveló una nueva encuesta Cadem correspondiente a la primera semana de marzo, en la cuál se preguntó sobre el plazo que tiene la Convención para presentar la propuesta de Constitución y que está fijada para julio de este año.

Por ello, según indicó un 57% de los entrevistados está de acuerdo con extender dicho plazo, mientras que un 41% no lo está, así como un 2% no responde o no sabe.

Por otra parte, el sondeo arrojó que con la información disponible hasta ahora un 44% dice que votaría apruebo, frente a un 37% que votaría rechazo.

Bajo la misma linea, 56% está de acuerdo que "la Convención será capaz de generar una nueva Constitución que permita hacer los cambios que Chile necesita".

Seguido de un 52% que señala que "está consiguiendo los acuerdos necesarios y 50% estima que ha centrado la discusión en los temas que importan a la mayoría de los chilenos".

Y, en tercer lugar, un 50% indica que la Convención, "ha centrado la discusión en los temas que importan a la mayoría de los chilenos".

