Cadem: Aumenta la desaprobación del Presidente Gabriel Boric

04.04.2022

En una nueva encuesta Cadem correspondiente la quinta semana de marzo, la desaprobación al Gobierno del Presidente Gabriel Boric aumentó en comparación a la semana pasada.

Bajo la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno? Un 45% aprueba su mandato, cinco puntos menos que la semana anterior donde alcanzó un 50%.

En cuanto a la desaprobación de su Gobierno, se registró un 35%, y acumula un alza de 15 puntos en dos semanas.

Por otra parte un 15% "no sabe o no responde", mientras que un 5% no aprueba ni desaprueba el mandato del Presidente Boric.

Asimismo, la percepción de que Chile va por un "mal camino" aumentó 12 puntos llegando a un 52%, mientras que, los creen que va por "buen camino" alcanzaron un 40% de las preferencias.

Gráficas: CADEM